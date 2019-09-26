Через фейковый аккаунт обманули жительницу Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Через Инстаграм и сайт «ОЛХ» мошенники обманули двоих жителей Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

Как рассказали в ведомстве, в феврале в полицию Кокшетау поступило заявление 31-летней местной жительницы по факту мошенничества. По словам потерпевшей, в январе на одной из страничек социальной сети Инстаграм девушка увидела пост о помощи в спортивных ставках и выигрыше крупной суммы денег. Поверив автору поста, горожанка отправила мошеннику денежные средства в сумме 100 000 тенге. Как обещали злоумышленники, выигрыш должен был поступить в течение нескольких дней. Прождав порядка двух недель и не получив обещанные деньги, девушка обратилась к полицейским.

«В течение нескольких месяцев стражи порядка проводили ряд оперативно – розыскных мероприятий, в результате которых в рамках спецоперации «Контрафакт» был установлен подозреваемый. Им оказался житель города Алматы, создавший фейковый аккаунт. Имеются признательные показания», - отметили в ведомстве.

Еще один факт мошенничества был совершен с помощью рекламного сайта «ОЛХ».

«10 августа в управление полиции Кокшетау с заявлением в отношении неизвестных лиц по факту мошенничества обратился 23-летний горожанин. Мошенники действовали по очень простой схеме: разместили на сайте «ОЛХ» объявление о долгосрочной аренде квартиры, которое и увидел потерпевший. Созвонившись по указанному номеру телефона, молодой человек договорился об аренде, однако «хозяин» начал просить предоплату, мотивировав тем, что клиентов уже много. Не подозревая о мошенничестве, горожанин перевел денежные средства в сумме 10 000 тенге. После того как деньги были переведены, а телефонный номер «хозяина» квартиры отключен, молодой человек понял, что стал жертвой мошенников», - отметили в пресс-службе ДП региона.

На этот раз автором объявления оказалась 28-летняя жительница города Темиртау Карагандинской области, которая уже дала признательные показания.

«В настоящее время по всем фактам проводятся досудебные расследования по ч. 2 ст. 190 УК РК (мошенничество). Полицейские проверяют причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям», - добавили в ведомстве.

Стражи порядка просят граждан быть бдительными. Совершая покупки в интернете, тщательно проверять данные продавца и переводить деньги только в случае полной уверенности. И никогда не в коем случае не передавать копии своих удостоверений личностей, банковских карточек, счета через различные мессенджеры.