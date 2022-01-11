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Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ – Касым-Жомарт Токаев

Автор:  
Серик Сабеков
11 Января 2022, 11:31
Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Острая фаза контртеррористической операции пройдена. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом острая фаза контртеррористической операции пройдена, ситуация во всех регионах стабильная. В связи с этим заявляю, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства уточнил, что процесс вывода займет не более 10 дней.

Напомним, что заседание Мажилиса Парламента состоялось в Нур-Султане. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании в режиме конференцсвязи.


ОДКБ   Президент Казахстана   Правительство РК   Мажилис   ЧП-2022   Алматинская трагедия  
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