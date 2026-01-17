РУ
телерадиокомплекс президента РК
    21:15, 16 Январь 2026 | GMT +5

    Через четыре года внедрение 5G в мире вырастет до 80%

    В 2030 году число абонентов 5G достигнет 6,3 млрд, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansı

    5G желісі бүкіл Бразилияда қолжетімді болды
    Фото: freepik.com

    К 2030 году на 5G будет приходиться около 80% мобильного трафика. Об этом сказала заместитель генерального директора Vodafone Türkiye Озлем Кестиоглу, выступая на мероприятии мероприятия «Vodafone Business Tech Connect Ankara».

    По ее словам, к указанному времени в мире будет более 40 миллиардов подключенных IoT-устройств.

    — Ожидается, что в 2030 году число абонентов 5G достигнет 6,3 млрд, что будет составлять 67% общего объема абонентов мобильной связи, — приводит ее слова издание. 

     Anadolu Ajansı также отмечает, что Кестиоглу акцентировала значительный экономическом эффект 5G, который к 2030 году составит 1,5 трлн долларов в США и 1,2 трлн в Китае.

    Она подчеркнула, что данная технология — не просто средство улучшение связи, а катализатор экономического роста, ускоряющий развитие отраслей благодаря высокой скорости и емкости.

    Ранее сообщалось, что свыше 3000 базовых станций 5G установили в Казахстане.

