Через четыре года внедрение 5G в мире вырастет до 80%

К 2030 году на 5G будет приходиться около 80% мобильного трафика. Об этом сказала заместитель генерального директора Vodafone Türkiye Озлем Кестиоглу, выступая на мероприятии мероприятия «Vodafone Business Tech Connect Ankara».

По ее словам, к указанному времени в мире будет более 40 миллиардов подключенных IoT-устройств.

— Ожидается, что в 2030 году число абонентов 5G достигнет 6,3 млрд, что будет составлять 67% общего объема абонентов мобильной связи, — приводит ее слова издание.

Anadolu Ajansı также отмечает, что Кестиоглу акцентировала значительный экономическом эффект 5G, который к 2030 году составит 1,5 трлн долларов в США и 1,2 трлн в Китае.

Она подчеркнула, что данная технология — не просто средство улучшение связи, а катализатор экономического роста, ускоряющий развитие отраслей благодаря высокой скорости и емкости.

Ранее сообщалось, что свыше 3000 базовых станций 5G установили в Казахстане.