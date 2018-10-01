Через 2 дня планируют завершить уборочную кампанию в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области в ближайшие 2 дня планируется завершить уборочную кампанию. Об этом сегодня в ходе расширенного совещания сообщил аким области Архимед Мухамбетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы завершаем уборочную кампанию. На сегодня нам осталось убрать примерно 10 тыс га зерновых и 80 тыс га масличных культур. Где-то через 2 дня мы уже официально завершим уборочную кампанию», - сообщил глава региона.

Стоит отметить, что в этом году хлеборобы области начали уборку позже запланированного срока. Погодные условия нынешнего сезона были непростыми.

В этом году 89% площади зерновых культур засеяно кондиционными семенами высших репродукций (элита, первая, вторая и третья репродукции, в 2017 году - 79%), 93% из которых семена 1 и 2 класса.

В уборке урожая этого года примут участие более 9,6 тыс комбайнов, в том числе 3 тыс высокопроизводительных, 23 тыс тракторов. Будут задействованы 3 тыс валковых жаток, около 8 тыс грузовых автомобилей, 19 тыс тракторных прицепов и другой техники.



Напомним, в Костанайской области в этом году планируется собрать 5 млн тонн зерна. В 2017 году было собрано 5,2 млн тонн зерна.