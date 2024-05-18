Чемпионка мира принесла Казахстану вторую олимпийскую квоту в легкой атлетике

Чемпионка мира по легкой атлетике из Казахстана Нора Джеруто завоевала олимпийскую квоту, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Спортсменка успешно выступила на крупном международном турнире USATF Los Angeles Grand Prix. Джеруто финишировала третьей на дистанции 3000 метров с препятствиями.

При этом она выполнила олимпийский квалификационный норматив. Он равен 9:23.00. Результат Норы в свою очередь составил 9:22.45.

Таким образом, в активе команды Казахстана по легкой атлетике уже две квоты. Ранее на Игры в Париж пробилась Жанна Мамажанова в марафоне.

Джеруто в 2022 году выиграла чемпионат мира, став лучшей на дистанции 3000 метров с препятствиями.