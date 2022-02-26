Чемпионка мира из Казахстана стала второй на турнире по боксу в Болгарии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Дина Жоламан выступила в финале международного турнира по боксу «Странджа» в Софии (Болгария), который также называют «малым чемпионатом мира», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В финале в весовой категории до 54 килограммов она дралась с титулованной болгаркой Станимирой Петровой. Бой закончился победой Петровой единогласным решением судей — 0:5.

Таким образом, Дина Жоламан выиграла «серебро» на «Страндже», а Станимира Петрова стала чемпионкой соревнований. Добавим, что Петрова в 2014 году выигрывала «золото» чемпионата мира, в 2018-м — «золото» чемпионата Европы, а в 2019-м — «золото» Европейских игр.

Ранее Назым Кызайбай принесла сборной Казахстана первую золотую медаль «малого чемпионата мира» по боксу.

Казахстанец Дамир Абдикадыр (51 кг) уступил в финале единогласным решением судей титулованному узбекистанцу Хасанбою Дусматову, став серебряным призером.