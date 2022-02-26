+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Чемпионка мира из Казахстана стала второй на турнире по боксу в Болгарии

26 Февраля 2022 20:35
Поделиться:
Чемпионка мира из Казахстана стала второй на турнире по боксу в Болгарии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Дина Жоламан выступила в финале международного турнира по боксу «Странджа» в Софии (Болгария), который также называют «малым чемпионатом мира», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Как работают костанайские спортивные центры по госспортзаказу
Казахстанка Назым Кызайбай взяла «золото» на турнире по боксу в Болгарии Казахстанский боксер стал серебряным призером «малого чемпионата мира» Соревнования по конному спорту прошли в Нур-Султане

В финале в весовой категории до 54 килограммов она дралась с титулованной болгаркой Станимирой Петровой. Бой закончился победой Петровой единогласным решением судей — 0:5.

Таким образом, Дина Жоламан выиграла «серебро» на «Страндже», а Станимира Петрова стала чемпионкой соревнований. Добавим, что Петрова в 2014 году выигрывала «золото» чемпионата мира, в 2018-м — «золото» чемпионата Европы, а в 2019-м — «золото» Европейских игр.

Ранее Назым Кызайбай принесла сборной Казахстана первую золотую медаль «малого чемпионата мира» по боксу.

Казахстанец Дамир Абдикадыр (51 кг) уступил в финале единогласным решением судей титулованному узбекистанцу Хасанбою Дусматову, став серебряным призером.


Подписывайтесь на наш канал:

#Соотечественники   #Спорт   #Бокс  
Поделиться:
Новости по теме
Как работают костанайские спортивные центры по госспортзаказу
Казахстанка Назым Кызайбай взяла «золото» на турнире по боксу в Болгарии
Казахстанский боксер стал серебряным призером «малого чемпионата мира»
Соревнования по конному спорту прошли в Нур-Султане
Популярное
1 Владимир Зеленский согласился на предложение Президента РФ и готов говорить о мире
2 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание Совета Безопасности
3 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Шымкенте
4 В жамбылской полиции новые назначения
5 Перестрелка произошла в центре Тараза
6 Перспективы военного сотрудничества Казахстана и Турции обсудили в Нур-Султане
Читайте также
Боксер Канат Ислам впервые проиграл в профи после 28 побед
Казахстанец завоевал бронзовую медаль турнира по греко-римской борьбе в Турции
Владимир Зеленский согласился на предложение Президента РФ и готов говорить о мире
Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание Совета Безопасности
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Шымкенте
В жамбылской полиции новые назначения
Перестрелка произошла в центре Тараза
Перспективы военного сотрудничества Казахстана и Турции обсудили в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Алия Шаихова Стажер
Алия Шаихова Стажер
954-047
rusred@inform.kz

Архив