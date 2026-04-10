Чемпионы миланской Олимпиады и Паралимпиады встретились в Астане

Встреча двух казахстанских спортсменов, завоевавших золотые медали на главных стартах четырехлетия в Милане-Кортине-2026 — Михаила Шайдорова и Ербола Хамитова состоялась в Астане 10 апреля 2026 года.

Как выяснилось, оба спортсмена любят не только свои виды спорта, в которых выступают — фигурное катание, биатлон и лыжные гонки, но и теннис. Именно на соревновании по этому виду спорта и состоялась их встреча. Шайдоров и Хамитов пришли поддержать сборную Казахстана в Астане в матче против Канады. 10 апреля в столице РК состоялась квалификация женского командного чемпионата мира по теннису — Кубка Билли Джин Кинг.

Кубок Билли Джин Кинг (Billie Jean King Cup) — крупнейшие международные командные соревнования по теннису среди женщин, в которых регулярно принимает участие Национальная сборная Казахстана.

Организатором турнира является Международная федерация тенниса. В 1963–2020 годах турнир назывался Кубок Федерации (Federation Cup, с 1995 года Fed Cup), в сентябре 2020 года был переименован в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг.

Аналогичный турнир среди мужских команд — Кубок Дэвиса.

Напомним, Михаил Шайдоров принес Казахстану первую за 32 года золотую медаль зимней Олимпиады. Ербол Хамитов стал первым казахстанцем, выигравшем золото на зимних Паралимпийских играх, а также первым казахстанцем-мультимедалистом Паралимпийских игр.