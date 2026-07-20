Чемпионы Азии по боксу U23 вернулись в Казахстан с золотыми медалями

В аэропорту Астаны прошла торжественная встреча Темирлана Мукатаева и Ибрагима Бетаева, ставших чемпионами Азии по боксу в категории U23, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города.

Родственники, друзья и болельщики встретили их с теплыми пожеланиями.

— На континентальном первенстве я провел 3 поединка и во всех одержал победу. Особенно тяжелым выдался первый бой против представителя Индии. А в финале состоялось противостояние Казахстана и Узбекистана, которого все так долго ждали. Но я преодолел и эти этапы, став чемпионом Азии в категориях U22 и U23 третий год подряд. Теперь я полноценно перехожу во взрослый бокс и хочу победить в весовой категории до 85 кг на чемпионате Казахстана, который пройдет в октябре в Таразе. Моя главная цель — поднять флаг Казахстана на чемпионате мира, который пройдет в столице в 2027 году, — отметил Темирлан Мукатаев.

Примечательно, что, если среди юношей Темирлан Мукатаев дважды становился чемпионом Азии, то среди молодежи он завоевывает этот титул уже третий раз подряд. В 2024 году в Астане он впервые стал лучшим на континентальном первенстве в категории U22 в весе до 85 кг, а в 2025 году занял первое место в Таиланде в весовой категории до 90 кг.

— Так как в 2025 году я победил на чемпионате Азии U22, в этот раз я ехал доказать, что являюсь лучшим. Да, было непросто. Но я постарался сделать все возможное и вырвал победу. Теперь буду стремиться к еще более высоким достижениям. В 2025 году из-за травмы я не смог принять участие в чемпионате страны. В этом году я хочу восполнить этот пробел, войти в тройку лучших на первенстве Казахстана и пробиться в национальную сборную, — рассказал чемпион в весовой категории до 90 кг Ибрагим Бетаев.

Теперь боксеры национальной сборной отправятся на главное соревнование года — летние Азиатские игры, которые пройдут в Японии с 19 сентября по 4 октября 2026 года.

Напомним, что Темирлан Мукатаев (до 85 кг) оказался сильнее Норбека Абдуллаева из Узбекистана. Ибрагим Бетаев в финале тоже одолел узбекистанского боксера Самира Сабирова.