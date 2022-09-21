21 Сентября 2022, 17:56

Чемпионат РК по легкой атлетике для людей с особыми потребностями стартовал в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сегодня в легкоатлетическом манеже им. Ольги Рыпаковой стартовал чемпионат страны по легкой атлетике среди детей с ментальными нарушениями. Среди участников - дети от 12 лет и взрослые, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на .

На турнир, организованный общественным объединением «Казахстанская Специальная Олимпиада», в Усть-Каменогорск прибыли 110 легкоатлетов из Акмолинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской областей, а также из Астаны и Семея.

- Наше движение создано более 50-ти лет назад. В Казахстане – мы уже более 30-ти лет. Во время состязаний ребята делятся на дивизионы с тремя уровнями сложности – бег на 50, 100, 200 метров, прыжок с места и метание меча, - рассказывает генеральный директор Special Olympics Kazakhstan Любовь Червонных.

Все участники готовились к соревнованиям на протяжении нескольких месяцев и надеются показать на турнире лучшие свои результаты.