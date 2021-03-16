Чемпионат РК по батутной гимнастике стартовал в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы стартовал чемпионат РК по батутной гимнастике среди юношей и молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соревнования проходят на базе «СДЮШОР №9» с участием 205 участников, которые представляют девять регионов страны: Нур-Султан, Алматы, Павлодар, Шымкент, Петропавловск, Усть-Каменогорск, Тараз, Уральск, Караганда.

«Сегодня проходила квалификация. Финальная часть стартует завтра в 09:00 часов. Участники перед стартами сдавали ПЦР-тестирование. Чемпионат проходит с соблюдением всех карантинных мер без зрителей», - отметили организаторы.

Чемпионат продолжится три дня и завершится 18 марта. Призеры будут награждены грамотами и медалями.