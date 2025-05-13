Чемпионат по робототехнике: победители получат гранты в ведущие техвузы РК

Два призера получат гранты на обучение в Школе информационных технологий и инженерии Казахстанско-Британского технического университета (КБТУ). Еще один грант предоставляет Алматинский университет энергетики и связи.

– Это служит хорошей мотивацией для наших учеников участвовать и побеждать на этом чемпионате, – отметил основатель и директор школы робототехники «Robotek» Санжар Шалкарбеков.

По его словам, в прошлом году один грант от КБТУ получил школьник из области Абай. Он поступил на факультет робототехники.

– Уровень робототехники в Казахстане сегодня высок. Наши школьники активно участвуют в международных чемпионатах и завоевывают призовые места. Например, наша школа робототехники в 2023 году в Панаме завоевала два призовых места, серебро и бронзу. Это был высокий результат для организации, – рассказал Шалкарбеков. – Много проектов нацелены на развитие робототехники в селах. Отрадно, что на таких чемпионатах участвуют ребята из поселков.

Он добавил, что интерес к инженерным и цифровым профессиям среди школьников постоянно растет.

– 7 из 10 учеников, которые участвуют на чемпионатах, выбирают технические профессии при поступлении в вуз, – отметил Шалкарбеков.

Чемпионат «Robotek Grand Tournament» проводится уже в четвертый раз. По словам организаторов, он начинался как городское соревнование, а сегодня превратился в масштабное международное событие, которое объединяет юных инженеров из Казахстана, стран Центральной Азии, Европы и США.

Ранее мы писали, что акмолинская школьница получила полные гранты ведущих зарубежных университетов.