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    14:03, 13 Май 2025 | GMT +5

    Чемпионат по робототехнике: победители получат гранты в ведущие техвузы РК

    На международном чемпионате по робототехнике «Robotek Grand Tournament», который проходит сегодня в Астане, для участников предусмотрены не только ценные призы, но и уникальные образовательные возможности, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Чемпионат по робототехнике: победители получат гранты в ведущие техвузы РК
    Фото: Дамир Кеңесбай

    Два призера получат гранты на обучение в Школе информационных технологий и инженерии Казахстанско-Британского технического университета (КБТУ). Еще один грант предоставляет Алматинский университет энергетики и связи.

    – Это служит хорошей мотивацией для наших учеников участвовать и побеждать на этом чемпионате, – отметил основатель и директор школы робототехники «Robotek» Санжар Шалкарбеков.

    По его словам, в прошлом году один грант от КБТУ получил школьник из области Абай. Он поступил на факультет робототехники.

    – Уровень робототехники в Казахстане сегодня высок. Наши школьники активно участвуют в международных чемпионатах и завоевывают призовые места. Например, наша школа робототехники в 2023 году в Панаме завоевала два призовых места, серебро и бронзу. Это был высокий результат для организации, – рассказал Шалкарбеков. – Много проектов нацелены на развитие робототехники в селах. Отрадно, что на таких чемпионатах участвуют ребята из поселков.

    Он добавил, что интерес к инженерным и цифровым профессиям среди школьников постоянно растет.

    – 7 из 10 учеников, которые участвуют на чемпионатах, выбирают технические профессии при поступлении в вуз, – отметил Шалкарбеков.

    Чемпионат «Robotek Grand Tournament» проводится уже в четвертый раз. По словам организаторов, он начинался как городское соревнование, а сегодня превратился в масштабное международное событие, которое объединяет юных инженеров из Казахстана, стран Центральной Азии, Европы и США.

    Ранее мы писали, что акмолинская школьница получила полные гранты ведущих зарубежных университетов. 

    Теги:
    Гранты Образование Робототехника Техническое образование
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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