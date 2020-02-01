Чемпионат мира по спидвею с участием семи стран стартовал в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы на высокогорном катке «Медеу» стартовал этап Чемпионата мира по мотогонкам на льду - спидвею, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В нем принимают участие 18 «ледовых гладиаторов» из семи стран мира – Казахстана, Австрии, Германии, Нидерландов, России, Чехии и Швеции.

Первый день соревнований состоял из 20 отборочных заездов, двух полуфиналов и одного финала. В каждом заезде состязались по четыре гонщика, набирая баллы в зависимости от занятого места.

Гонщик, пришедший первым, получал три очка, вторым - два очка, третьим - одно очко. Райдеры, набравшие наибольшее количество баллов, составили группы полуфинальных и финальных заездов.

Стартовые заезды были очень динамичными и зрелищными. Австрийский гонщик Франц Цорн, который считается одним из главных конкурентов лидерам мирового первенства - российским райдерам, в 12-м заезде столкнулся со своим соотечественником Чарли Эбнером. В результате падения спортсмены не пострадали и успешно продолжили гонку.

Как и ожидалось, российские мотогонщики захватили лидерство по итогам отборочных заездов. Шведам, австрийцам, немцам и чехам было непросто конкурировать на льду «Медеу» с асами мирового спидвея.

В финале первого дня сразились действующий чемпион мира Даниил Иванов, многократные призеры мировых первенств россияне Дмитрий Хомицевич и Игорь Кононов, а также австриец Харальд Саймон.

Самым быстрым оказался россиянин Даниил Иванов, вторым в финальном заезде стал другой российский гонщик Дмитрий Хомицевич. Тройку призеров замкнул австриец Харальд Саймон.

Казахстанские райдеры Владимир Чеблоков, Сергей Серов и Павел Некрасов по итогам гонок стартового дня бились достойно в компании лучших мотогонщиков мира, однако в полуфиналы пробиться не смогли.

Добавим, для казахстанской Федерации автомотоспорта это уже пятый по счету финал спидвея на «Медеу». Чемпионат проходит под эгидой Международной мотоциклетной федерации (FIM). Гонка завершится в воскресенье, 2 февраля.