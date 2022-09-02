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    11:50, 02 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Чемпионат мира по легкой атлетике - 2023 в помещении в Китае перенесен

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Совет World Athletics сообщил о принятом решении отложить чемпионат мира по легкой атлетике в помещении в Нанкине (Китай), который должен был состояться с 17 по 29 марта 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Чемпионат мира в Нанкине переносится до марта 2025 года (точные даты будут определены позднее). Это решение было принято с согласия как Нанкинского организационного комитета, так и Китайской ассоциации легкой атлетики (CAA) в связи с продолжающейся пандемией.

    Чемпионат в Нанкине переносится уже в третий раз, изначально он должен был состояться в 2020 году, затем был отложен до марта 2021 года, а после перенесен до марта 2023 года. Таким образом, следующий чемпионат мира по легкой атлетике в помещении состоится с 1 по 3 марта 2024 года в Глазго. Также начался процесс подачи заявок на проведении Чемпионат мира 2026 года.



    Фото: olympic.kz

    Теги:
    Спорт Легкая атлетика для mail.ru
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