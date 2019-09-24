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вчера 21:35
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вчера 21:06
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Чемпионат мира по дзюдо пройдет в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 25-29 сентября в Алматы пройдет чемпионат мира по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В нем примут участие 483 спортсмена из 71 страны мира, представленных в 16 весовых категориях. Чемпионат пройдет согласно календарю Международной федерации дзюдо.
Стоит отметить, кроме Алматы претендентами на проведение данного мирового первенства были такие города, как Улан-Батор (Монголия) и Абу-Даби (ОАЭ).
Программа чемпионата мира:
24 сентября
Жеребьевка — 14:00
25 сентября
Девушки – 40 кг, -44 кг
Юноши – 50 кг, -55 кг
Начало соревнований – 10:00
Официальное открытие – 15:20
Финал – 16:00
26 сентября
Девушки — 48 кг, -52 кг
Юноши — 60 кг, -66 кг
Начало соревнований — 10:00
Финал — 16:00
27 сентября
Девушки — 57 кг, -63 кг
Юноши — 73 кг, -81 кг
Начало соревнований — 10:00
Финал — 16:00
28 сентября
Девушки — 70 кг, +70 кг
Юноши — 90 кг, +90 кг
Начало соревнований — 10:00
Финал — 16:00
29 сентября
Mixed Teams — смешанные командные соревнования
Начало соревнований – 10:00
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