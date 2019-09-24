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Чемпионат мира по дзюдо пройдет в Алматы

24 Сентября 2019 12:10
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Чемпионат мира по дзюдо пройдет в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 25-29 сентября в Алматы пройдет чемпионат мира по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В нем примут участие 483 спортсмена из 71 страны мира, представленных в 16 весовых категориях. Чемпионат пройдет согласно календарю Международной федерации дзюдо.

Стоит отметить, кроме Алматы претендентами на проведение данного мирового первенства были такие города, как Улан-Батор (Монголия) и Абу-Даби (ОАЭ).

Программа чемпионата мира:

24 сентября

Жеребьевка — 14:00

25 сентября

Девушки – 40 кг, -44 кг

Юноши – 50 кг, -55 кг

Начало соревнований – 10:00

Официальное открытие – 15:20

Финал – 16:00

26 сентября

Девушки — 48 кг, -52 кг

Юноши — 60 кг, -66 кг

Начало соревнований — 10:00

Финал — 16:00

27 сентября

Девушки — 57 кг, -63 кг

Юноши — 73 кг, -81 кг

Начало соревнований — 10:00

Финал — 16:00

28 сентября

Девушки — 70 кг, +70 кг

Юноши — 90 кг, +90 кг

Начало соревнований — 10:00

Финал — 16:00

29 сентября

Mixed Teams — смешанные командные соревнования

Начало соревнований – 10:00


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Ключевые слова: Алматы, Спорт,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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