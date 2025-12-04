Чемпионат Казахстана по ушу проходит в Астане

Официальное открытие Чемпионата Республики Казахстан по ушу среди взрослых состоялось в столичном спорткомплексе «Аспан» 2 декабря.



В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан Аманбай Нурмуханбетов, вице-президент Национального олимпийского комитета РК, президент Казахстанской Федерации Ушу и Кунг Фу Гаджи Гаджиев, профессор судья международной категории по Ушу из Китая Сунь Айпин.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Соревнования собрали сильнейших спортсменов регионов, демонстрирующих высокий уровень подготовки в дисциплинах таолу и саньда.

УШУ-ТАОЛУ - (спортивные виды ушу) проводятся по следующим видам:

Группа А: самосоставленные комплексы:

чаньціюань, даошу, гуньшу, цзяньшу, цяншу

наньцюань, наньгунь, наньдао

тайцзицюань, тайзцицзянь

дуйлянь

дуйлянь с оружием

В данной подгруппе спортсмен может выступать в номинациях (кулак и блинное оружие или кулак и короткое оружие, награждение проводится в двоеборье) и дуйлянь по выбору (с оружием или без).

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Группа В: 24 формы, 32 формы (тайцзи)

тайцзицюань, тайзцицзянь

В данной подгруппе спортсмен награждается в двоеборье (кулак и короткое оружие).

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Группа С: 42 формы, 42 формы (тайцзи).

тайцзицюань, тайзцицзянь

В данной подгруппе спортсмен награждается в двоеборье (кулак и короткое оружие).

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

УШУ САНЬДА (вольные поединки)

Программа проведения соревнований по Ушу Саньда включает в себя весовые

категории:

мужчины: 48 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, 85 кг, 90 кг, 100 кг, 100 +

Женщины: 48 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг