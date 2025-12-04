РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    12:31, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Чемпионат Казахстана по ушу проходит в Астане

    Чемпионат Республики Казахстан по ушу проходит в Астане со 2 по 5 декабря. Турнир объединил всех спортсменов страны, так как параллельно с чемпионатом состоится турнир среди молодежи (отбор на молодежный чемпионат мира 2026 года), передает агентство Kazinform. 

    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Официальное открытие Чемпионата Республики Казахстан по ушу среди взрослых состоялось в столичном спорткомплексе «Аспан» 2 декабря. 

    В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан Аманбай Нурмуханбетов, вице-президент Национального олимпийского комитета РК, президент Казахстанской Федерации Ушу и Кунг Фу Гаджи Гаджиев, профессор судья международной категории по Ушу из Китая Сунь Айпин.

    Чемпионат Казахстана по ушу проходит в Астане
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Соревнования собрали сильнейших спортсменов регионов, демонстрирующих высокий уровень подготовки в дисциплинах таолу и саньда.

    УШУ-ТАОЛУ - (спортивные виды ушу) проводятся по следующим видам:

    Группа А: самосоставленные комплексы:

    • чаньціюань, даошу, гуньшу, цзяньшу, цяншу
    • наньцюань, наньгунь, наньдао
    • тайцзицюань, тайзцицзянь
    • дуйлянь
    • дуйлянь с оружием

    В данной подгруппе спортсмен может выступать в номинациях (кулак и блинное оружие или кулак и короткое оружие, награждение проводится в двоеборье) и дуйлянь по выбору (с оружием или без).

    Ушу
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Группа В: 24 формы, 32 формы (тайцзи)

    • тайцзицюань, тайзцицзянь

    В данной подгруппе спортсмен награждается в двоеборье (кулак и короткое оружие).

    Ушу
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    Группа С: 42 формы, 42 формы (тайцзи). 

    • тайцзицюань, тайзцицзянь

    В данной подгруппе спортсмен награждается в двоеборье (кулак и короткое оружие).

    Чемпионат Казахстана по ушу проходит в Астане
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    УШУ САНЬДА (вольные поединки)

    Программа проведения соревнований по Ушу Саньда включает в себя весовые
    категории:

    • мужчины: 48 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, 85 кг, 90 кг, 100 кг, 100 +
    • Женщины: 48 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг
    Ушу
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform
