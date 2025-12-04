Чемпионат Казахстана по ушу проходит в Астане
Чемпионат Республики Казахстан по ушу проходит в Астане со 2 по 5 декабря. Турнир объединил всех спортсменов страны, так как параллельно с чемпионатом состоится турнир среди молодежи (отбор на молодежный чемпионат мира 2026 года), передает агентство Kazinform.
Официальное открытие Чемпионата Республики Казахстан по ушу среди взрослых состоялось в столичном спорткомплексе «Аспан» 2 декабря.
В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан Аманбай Нурмуханбетов, вице-президент Национального олимпийского комитета РК, президент Казахстанской Федерации Ушу и Кунг Фу Гаджи Гаджиев, профессор судья международной категории по Ушу из Китая Сунь Айпин.
Соревнования собрали сильнейших спортсменов регионов, демонстрирующих высокий уровень подготовки в дисциплинах таолу и саньда.
УШУ-ТАОЛУ - (спортивные виды ушу) проводятся по следующим видам:
Группа А: самосоставленные комплексы:
- чаньціюань, даошу, гуньшу, цзяньшу, цяншу
- наньцюань, наньгунь, наньдао
- тайцзицюань, тайзцицзянь
- дуйлянь
- дуйлянь с оружием
В данной подгруппе спортсмен может выступать в номинациях (кулак и блинное оружие или кулак и короткое оружие, награждение проводится в двоеборье) и дуйлянь по выбору (с оружием или без).
Группа В: 24 формы, 32 формы (тайцзи)
- тайцзицюань, тайзцицзянь
В данной подгруппе спортсмен награждается в двоеборье (кулак и короткое оружие).
Группа С: 42 формы, 42 формы (тайцзи).
- тайцзицюань, тайзцицзянь
В данной подгруппе спортсмен награждается в двоеборье (кулак и короткое оружие).
УШУ САНЬДА (вольные поединки)
Программа проведения соревнований по Ушу Саньда включает в себя весовые
категории:
- мужчины: 48 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, 85 кг, 90 кг, 100 кг, 100 +
- Женщины: 48 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг