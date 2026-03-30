Чемпионат Казахстана по конкуру: астанинские всадники заняли призовые места

Как сообщает Федерация конного спорта РК, на маршруте высотой 130 см (группа «А») наездник Олег Соколенко стал победителем, опередив соперников и заняв первое место среди 11 участников.

— Особо стоит отметить маршрут высотой 120 см (группа «В»), где весь пьедестал заняли представители столичного клуба. Раиса Соколенко завоевала «золото» среди 22 участников, а Олег Соколенко занял второе и третье места, обеспечив клубу абсолютное доминирование на данном маршруте, — говорится в сообщении.

Фото: Федерация конного спорта РК

Кроме того, на маршруте высотой 130 см (группа «В») Олег Соколенко вновь стал победителем, показав лучший результат среди 18 участников.

По итогам чемпионата спортсмены из Астаны также заняли ряд призовых мест на других маршрутах, подтвердив высокий уровень подготовки и стабильные результаты на национальном уровне.

Напомним, в соревнованиях приняли участие сильнейшие всадники страны.