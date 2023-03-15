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Чемпионат Казахстана по футболу 2023: «Актобе» в гостях разгромил «Астану»

15 Марта 2023, 01:23
Чемпионат Казахстана по футболу 2023: «Актобе» в гостях разгромил «Астану»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В центральном матче третьего тура Казахстанской Премьер-Лиги «Астана» дома сыграла с «Актобе», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первый тайм полностью остался за гостями, в их составе отметились Максим Самородов и Андрия Филипович, во второй половине хорватскому футболисту удалось оформить дубль. Столичный коллектив за весь поединок почти ничего не создал у ворот Стаса Покатилова, однако отыграть один мяч удалось усилиями Абзала Бейсебекова, но затем свое слово сказал Абылайхан Жумабек — 1:4.

Таким образом, «Актобе» набирает девять очков, как и шымкентский «Ордабасы» с костанайским «Тоболом», «Астана» же имеет в активе шесть.

«Астана» — «Актобе» 1:4 (0:3)

Голы: Самородов 18 (0:1), Филипович 40 (0:2), Филипович 50 (0:3), Бейсебеков 77 (1:3), Жумабек 90+1 (1:4).

Фото: пресс-службы ФК «Астана»


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