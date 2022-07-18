18 Июля 2022 13:39

Чемпионат Азии по триатлону пройдет в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице с 23 по 24 июля будет проходить чемпионат Азии по триатлону среди атлетов категорий U23 и U19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата г. Нур-Султан.

В рамках состязаний пройдет V этап Кубка «TEMIRADAM» в «эстафете 2+1» среди атлетов категорий Pro и Age Group и TEMIRADAM Challenge в плавании на 1500 м среди любителей.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 100 спортсменов из 13 стран. Среди них – сильнейшие триатлонисты из Индии, Китая, Японии, Бахрейна, Тайбэя, Гон-Конга, Таиланда, Кореи, Кыргызстана, Узбекистана, Индии, Макао, Филиппин, Ирана и Казахстана.

Казахстан представят 15 спортсменов. Первые соревнования среди юниоров (U23 и U17-19) состоятся 23 июля в 07:00. 24 июля в 08:00 утра сильнейших будут определять среди спортсменов-любителей.

Соревнование проводится с целью развития триатлона в мире, популяризации здорового образа жизни в Казахстане, повышения уровня мастерства и квалификации казахстанских профессиональных атлетов, тренеров и судей.

На время проведения чемпионата часть улиц в городе будет перекрыта.

В субботу, 23 июля - с 05.00 до 16.00 часов - время забега профессиональных спортсменов.

В воскресенье, 24 июля - с 07.00 до 11.30 часов бегут участники-любители.

Маршрут будет пролегать по следующим улицам: пр. Бауыржан Момышұлы (от улицы Токпанова до улицы Кошкарбаева) - ул. Сарайшык (от проспекта Бауыржана Момышулы по мосту М-1) - ул. Шарль де Голь - ул. Шалкыма (от проспекта Бауыржана Момышулы по мосту М-1) - пр. Бауыржан Момышулы.

Фото: gov.kz