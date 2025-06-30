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    11:12, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Чемпионами соревнований по робототехнике в Дубае стали акмолинские школьники

    На прошедших в Дубае международных соревнованиях по робототехнике команда из четырех учащихся Бурабайского района Акмолинской области стала лучшей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Чемпионами соревнований по робототехнике в Дубае стали акмолинские школьники
    Фото: управление образования Акмолинской области

    Как сообщили в пресс-службе управления образования Акмолинской области, команда BILMS IT-лицея «Білім-инновация» из Бурабайского района заняли 1-е место по направлению FLL Dubai First Off-Season 2025 на международных соревнованиях по робототехнике First, которые прошли в Дубае.

    В состав команды вошли ученики 10-11 классов лицея Али Досай, Амина Кадралинова, Ескендір Іңкарбай и Асылжан Шортаева.

    — Наши учащиеся продемонстрировали высокий уровень подготовки, отличную командную работу и техническое мастерство. Эта победа — результат многих месяцев упорного труда, настойчивости и веры в собственные силы, — отметил руководитель команды Ерлан Аманкосов.

    чемпионами международных соревнований по робототехнике стали акмолинские школьники
    Фото: управление образования Акмолинской области

    Ранее сообщалось, что казахстанские школьники завоевали 362 медали на международных олимпиадах и соревнованиях. 

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Образование Робототехника Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
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