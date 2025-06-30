Чемпионами соревнований по робототехнике в Дубае стали акмолинские школьники

Как сообщили в пресс-службе управления образования Акмолинской области, команда BILMS IT-лицея «Білім-инновация» из Бурабайского района заняли 1-е место по направлению FLL Dubai First Off-Season 2025 на международных соревнованиях по робототехнике First, которые прошли в Дубае.

В состав команды вошли ученики 10-11 классов лицея Али Досай, Амина Кадралинова, Ескендір Іңкарбай и Асылжан Шортаева.

— Наши учащиеся продемонстрировали высокий уровень подготовки, отличную командную работу и техническое мастерство. Эта победа — результат многих месяцев упорного труда, настойчивости и веры в собственные силы, — отметил руководитель команды Ерлан Аманкосов.

Фото: управление образования Акмолинской области

Ранее сообщалось, что казахстанские школьники завоевали 362 медали на международных олимпиадах и соревнованиях.



