Чемпионам и тренерам ВКО вручили квартиры и денежные сертификаты

В Восточном Казахстане ко Дню спорта наградили известных атлетов, тренеров и ветеранов отрасли. Среди отмеченных — чемпионы мира и Азии, участники Олимпийских игр и наставники, подготовившие победителей крупнейших международных соревнований, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Восточно-Казахстанской области.

Церемония прошла в Восточно-Казахстанской областной филармонии. Участников мероприятия поздравил аким ВКО Нурымбет Сактаганов. Глава региона отдельно поблагодарил людей, которые работают со спортсменами и помогают им добиваться результатов.

— В этот знаменательный день особые слова благодарности хотел бы выразить нашим тренерам, наставникам, ветеранам спорта, родителям и всем, кто ежедневно вносит свой вклад в развитие физической культуры и спорта, — сказал Нурымбет Сактаганов.

Медалью «Еңбек ардагері» Министерства туризма и спорта Республики Казахстан наградили Жанадила Атаева и Владимира Речицкого.

Жанадил Атаев является мастером спорта СССР, заслуженным тренером Республики Казахстан, судьей международной категории и почетным деятелем спорта Республики Казахстан. Владимир Речицкий — мастер спорта КазССР и заслуженный тренер Республики Казахстан по боксу.

Фото: акимат Восточно-Казахстанской области

Фаину Мейрманову за высокие спортивные достижения и вклад в победы региона представили к званию заслуженного мастера спорта Республики Казахстан по легкой атлетике.

Денежным сертификатом наградили мастера спорта по греко-римской борьбе Темирлана Турдакына. Он является двукратным бронзовым призером молодежного чемпионата мира и чемпионом Азии. Его личный тренер Данияр Абилов также получил денежный сертификат. Старший тренер по греко-римской борьбе подготовил призеров чемпионатов Казахстана, Азии и мира.

Фото: акимат Восточно-Казахстанской области

Сразу несколько наград получили представители восточноказахстанской школы фехтования. Заслуженный мастер спорта РК Руслан Курбанов стал чемпионом мира 2026 года в командной шпаге, а также победителем и призёром Кубков мира 2026 года. Мастер спорта международного класса Вадим Шарлаимов является чемпионом мира 2026 года по фехтованию в командной шпаге. Кирилл Проходов — мастер спорта международного класса по фехтованию, чемпион мира 2026 года в командном первенстве, чемпион Азии и Казахстана. Им троим вручили сертификаты на квартиры.

Денежные сертификаты за подготовку спортсменов высокого уровня получили тренеры чемпионов Сергей Шабалин, Ксения Вендерских и старший тренер Данияр Абилов.

Фото: акимат Восточно-Казахстанской области

Фото: акимат Восточно-Казахстанской области

— Пусть каждый спортивный успех становится поводом для гордости, а любовь к спорту объединяет и вдохновляет наших жителей! — пожелал аким области.

После награждения состоялась праздничная концертная программа с участием артистов и творческих коллективов Восточного Казахстана.

В итоге награды получили и те, кто завоевывает медали, и те, кто годами объясняет, как именно их завоёвывать. Справедливый расклад — спортивные победы сами по себе не случаются.