Чемпион по қазақ күресі Копжасар Князов пришел на выборы в Курултай

В Аршалынском районе в день голосования на избирательном участке № 128 семья Князовых приняла участие в выборах депутатов Курултая. Спортивная семья, не раз представлявшая район на областных и республиканских соревнованиях, пришла на участок вместе, передает агентство Kazinform со ссылкой на РСК Акмолинской области.

Копжасар Князов — многократный чемпион Акмолинской области по қазақ күресі, призер чемпионатов Республики Казахстан по қазақ күресі, дзюдо и самбо. Он также принимал участие в первом республиканском турнире «Қазақстан Барысы».

Спортивные достижения продолжают и другие члены его семьи. Серик Алихан становился чемпионом и призером Акмолинской области по қазақ күресі и плаванию. Кунсулу Князова — призер областных чемпионатов по бес асық и президентскому многоборью.

Фото: акимат Аршалынского района

Для семьи спорт стал не только сферой достижений, но и частью семейного воспитания. Дисциплина, взаимная поддержка и стремление к результату помогают Князовым сохранять командный дух не только на соревнованиях.

— Мы привыкли поддерживать друг друга и вместе идти к цели. Сегодня также пришли на участок всей семьей. Считаем, что участие в выборах — это ответственность каждого человека и возможность выразить свое отношение к будущему страны, — отметил Копжасар Князов.

Сегодня также олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова проголосовала на выборах в Курултай.