Чемпион мира принес Казахстану медаль ЧА-2022 по боксу

АММАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Нурбек Оралбай провел первый бой на чемпионате Азии-2022 в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В 1/4 финала в весовой категории до 80 килограммов Оралбай встретился с представителем Таиланда Веерапоном Джонгджо и одержал победу раздельным решением судей. Таким образом, Нурбек вышел в полуфинал континентального первенства и уже обеспечил себе как минимум бронзовую медаль.

Добавим, что Нурбек Оралбай является чемпионом мира среди молодежи. Он стал уже семнадцатым полуфиналистом сборной Казахстана на ЧА-2022. На данный момент место на пьедестале себе гарантировали следующие боксеры: Санжар Ташкенбай (48 кг), Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Саматали Тольтаев (60 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурканат Райыс (75 кг), Нурбек Оралбай (80 кг); Алуа Балкибекова (48 кг), Жазира Оракбаева (52 кг), Жайна Шекербекова (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг), Мадина Нуршаева (66 кг), Дарига Шакимова (70 кг), Гульсая Ержан (81 кг), Ляззат Кунгейбаева (+81 кг).





Фото: kfb.kz







