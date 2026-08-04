Чемпион мира по ММА из Казахстана лишился золотой медали из-за допинга

Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило о дисквалификации на четыре года казахстанского спортсмена Айдына Толепбаева, выступающего в соревнованиях Всемирной ассоциации смешанных боевых искусств (GAMMA), передает корреспондент агентства Kazinform.

Международное агентство по тестированию (ITA), возглавляющее независимую антидопинговую программу для Всемирной ассоциации смешанных боевых искусств (GAMMA), сообщило, что спортсмен из Казахстана Айдын Толепбаев дисквалифицирован на четыре года после положительного результата теста на запрещенное вещество мельдоний.

В официальном заявлении ITA подтвердило, что Айдын Толепбаев сдал положительную допинг-пробу 14 декабря 2024 года на чемпионате мира Бантене (Индонезия), анализ показал неблагоприятное аналитическое заключение (НАА) на мельдоний.

Изначально о положительной допинг-пробе Айдына Толепбаева стало известно 3 марта 2025 года и она был временно отстранен от соревнований. Поздно вечером 3 августа 2026 года ITA вынесло решение об окончательной дисквалификации казахстанского спортсмена на четыре года (с 3 марта 2025 года по 2 марта 2029 года), а также об отмене всех его результатов на чемпионате мира GAMMA 2024 года и других соревнованиях, где он участвовал с 14 декабря 2024 года по 3 марта 2025 года.

У казахстанского спортсмена есть право обжаловать данное решение в CAS — Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Отметим, что именно в 2024 году Айдын Толепбаев выиграл золотую медаль на чемпионате мира GAMMA.

Мельдоний запрещен в соответствии с Запрещенным списком ВАДА как гормональный и метаболический модулятор S4. Он также запрещен в любое время (во время соревнований и вне их) и классифицируется как неуточненное вещество. Мельдоний может улучшать спортивные результаты, повышая выносливость и скорость восстановления за счет увеличения потребления кислорода и энергетического обмена.

Ранее мельдоний был выявлен в допинг-пробе непобежденного казахстанского боксера Жанибека Алимханулы, его дисквалификация завершится в декабре 2026 года.