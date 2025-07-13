Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен разгромил ChatGPT

По словам гроссмейстера, в поездке ему стало скучно, и он решил сыграть в шахматы с ChatGPT. В онлайн-партии из 53 ходов норвежец обыграл искусственный интеллект, при этом не потерял ни одной фигуры.

Также Карлсен попросил ИИ оценить уровень его игры. Чат-бот предположил, что рейтинг шахматиста 1800-2000 по FIDE или USCF, когда реальный рейтинг Карлсена намного выше - 2839.

Шахматное сообщество и пользователи восприняли с юмором оценку чат-бота.

Ранее мы писали, что ChatGPT вошел в пятерку самых посещаемых сайтов в мире.