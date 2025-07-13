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    17:45, 13 Июль 2025 | GMT +5

    Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен разгромил ChatGPT

    ChatGPT проиграл норвежскому гроссмейстеру Магнусу Карлсену. Об этом 34-летний шахматист сообщил в соцсетях, передает агентство Kazinform.

    Магнус Карлсен
    Фото: x.com/chesscom

    По словам гроссмейстера, в поездке ему стало скучно, и он решил сыграть в шахматы с ChatGPT. В онлайн-партии из 53 ходов норвежец обыграл искусственный интеллект, при этом не потерял ни одной фигуры.

    Также Карлсен попросил ИИ оценить уровень его игры. Чат-бот предположил, что рейтинг шахматиста 1800-2000 по FIDE или USCF, когда реальный рейтинг Карлсена намного выше - 2839.

    Шахматное сообщество и пользователи восприняли с юмором оценку чат-бота.

    Ранее мы писали, что ChatGPT вошел в пятерку самых посещаемых сайтов в мире.

    Теги:
    Шахматы Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
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