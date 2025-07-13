17:45, 13 Июль 2025 | GMT +5
Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен разгромил ChatGPT
ChatGPT проиграл норвежскому гроссмейстеру Магнусу Карлсену. Об этом 34-летний шахматист сообщил в соцсетях, передает агентство Kazinform.
По словам гроссмейстера, в поездке ему стало скучно, и он решил сыграть в шахматы с ChatGPT. В онлайн-партии из 53 ходов норвежец обыграл искусственный интеллект, при этом не потерял ни одной фигуры.
Также Карлсен попросил ИИ оценить уровень его игры. Чат-бот предположил, что рейтинг шахматиста 1800-2000 по FIDE или USCF, когда реальный рейтинг Карлсена намного выше - 2839.
Шахматное сообщество и пользователи восприняли с юмором оценку чат-бота.
Ранее мы писали, что ChatGPT вошел в пятерку самых посещаемых сайтов в мире.