Чемпион мира по грэпплингу пожертвовал выигрыш на благотворительность в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Победитель недавнего чемпионата мира по грэпплингу по версии AIGA Самат Айтпанбет получил пять тысяч долларов за выигрыш и пожертвовал часть суммы на благотворительность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спортсмен и тренер клуба имени генерала армии Сагадата Нурмагамбетова «Sagadat batyr - QTT» об этом объявил в ходе церемонии вручения подарков воспитанникам детского дома Алматы.

«Для начала, я хочу выразить благодарность своему тренеру Нурсултану Орынбасарову за то, что всегда меня поддерживает, подсказывает. Благодаря ему я стал победителем недавнего чемпионата в Стамбуле. Мне там вручили небольшой приз в размере пять тысяч долларов, и часть я хочу направить в благотворительный фонд, учредителем которого является мой тренер», - сказал спортсмен.

Он отметил, что этот фонд на сегодня оказывает большую поддержку семьям из социально уязвимых слоев населения, детям-сиротам, с ДЦП, а также предоставляет возможность воспитанникам детских домов на бесплатной основе заниматься джиу-джитсу и грэпплингу.

Тренер чемпиона Нурсултан Орынбасаров поблагодарил своего подопечного за доверие и пожелал дальнейших побед.

Отметим, в Алматы в рамках 30-летия Независимости РК состоялась церемония вручения спортивного инвентаря и зимней одежды воспитанникам детского дома «Жанұя» с участием заместителя акима Алматы Ержана Бабакумарова, председателя общественного совета Илийского района Ерболата Турымбетова, экс-начальника Службы государственной охраны РК, генерал-лейтенанта Амантая Куренбекова, а также тренеров, победителей и призеров чемпионатов мира по джиу-джитсу и грэпплингу.

Воспитанники детского дома на сегодня бесплатно занимаются джиу-джитсу и грэпплингом в спортивном клубе имени генерала армии Сагадата Нурмагамбетова. Проект поддерживается акиматом Алматы.

Ранее сообщалось, что казахстанские спортсмены Самат Айтпанбет и Руслан Исраилов стали победителями чемпионата мира по грэпплингу по версии AIGA, который проходил в Стамбуле (Турция).