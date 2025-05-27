Чемодан с жизнью: какие лекарства можно запросить у «скорой помощи»

В чем суть вопроса?

С 1 мая в Казахстане служба скорой медицинской помощи была разделена на два направления: традиционные бригады скорой помощи и мобильные бригады при поликлиниках.

Подробно говоря, вызовы первой, второй и третьей категории срочности обслуживаются круглосуточно традиционными бригадами скорой помощи. В то же время, вызовы четвертой категории в период с 8:00 до 20:00 принимают и обслуживают мобильные бригады, функционирующие на базе поликлиник. В нерабочее время, с 20:00 до 8:00 утра, на вызовы этой категории также обязаны выезжать бригады скорой медицинской помощи.

К вызовам первой, второй и третьей категории относятся случаи, связанные с острыми нарушениями здоровья, такими как инфаркт миокарда, инсульт, тяжелые нарушения дыхательной или сердечной деятельности, обильные кровотечения, травмы, ранения и иные неотложные состояния.

К четвертой категории отнесены вызовы от пациентов с высокой температурой, от беременных женщин, а также от недавно родивших матерей и других категорий пациентов, не находящихся в критическом состоянии.

Чем отличаются бригады?

Ранее время прибытия бригад скорой помощи регламентировалось следующим образом:

для вызовов первой категории срочности — до 10 минут;

для второй категории — до 15 минут;

для третьей категории — до 30 минут.

Мобильные бригады, работающие с вызовами четвертой категории, имеют временной норматив прибытия — до 60 минут.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Что входит в медицинскую сумку?

— Сумка бригады скорой медицинской помощи (СМП) отличается по составу медикаментов от сумки мобильной бригады. В ней собраны лекарственные препараты и медицинские средства, необходимые для стабилизации состояния пациента до прибытия в лечебное учреждение. Как правило, в такую сумку входят: обезболивающие препараты, противоаллергические средства, медикаменты, предназначенные для купирования острых состояний (в том числе при инфаркте, инсульте, анафилактическом шоке), средства первой помощи при травмах, ожогах и других повреждениях, — говорится в сообщении.

В то же время с 1 мая мобильные бригады, работающие с 8:00 до 20:00 на вызовах четвертой категории (пациенты с хроническими заболеваниями, повышенной температурой, беременные и родившие женщины и т. п.), оснащаются более ограниченным набором медикаментов.

— Сумка мобильных бригад организаций первичной медико-санитарной помощи по составу будет более ограниченной, чем сумка бригад СМП. Это объясняется тем, что основная деятельность мобильных бригад сосредоточена на оказании медицинской помощи амбулаторного уровня, а не на неотложных состояниях. Поэтому в их сумке будут в основном обычные лекарства и оборудование, например, жаропонижающие, обезболивающие и другие.

Таким образом, главное отличие между двумя типами медицинских сумок заключается в их функциональном назначении и разнообразии медикаментов, что обусловлено необходимостью оказывать помощь пациентам с различными медицинскими состояниями, — отметили специалисты министерства.

Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

Каким транспортом пользуются бригады?

В официальном ответе также указано, что различаются и транспортные средства, которыми оснащаются разные типы бригад.

— На вызовы 1-3 категорий срочности выезжают санитарные автомобили классов B и C (традиционная скорая помощь). Автомобили класса B предназначены для транспортировки пациентов в стабильном состоянии. Автомобили класса C оснащены оборудованием для проведения реанимационных мероприятий и интенсивной терапии, а также позволяют перевозить пациентов в тяжелом состоянии. Такие машины также известны как реанимобили, — сказано в сообщении министерства.

Для обслуживания вызовов 4-категории мобильным бригадам предоставлены санитарные автомобили класса A, а также обычные легковые автомобили, не оснащенные специализированным медицинским оборудованием.