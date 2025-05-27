Чемодан с жизнью: какие лекарства можно запросить у «скорой помощи»
Министерство здравоохранения Республики Казахстан в ответ на запрос агентства Kazinform разъяснило, какие медикаменты должна иметь при себе выезжающая на вызов бригада скорой медицинской помощи.
В чем суть вопроса?
С 1 мая в Казахстане служба скорой медицинской помощи была разделена на два направления: традиционные бригады скорой помощи и мобильные бригады при поликлиниках.
Подробно говоря, вызовы первой, второй и третьей категории срочности обслуживаются круглосуточно традиционными бригадами скорой помощи. В то же время, вызовы четвертой категории в период с 8:00 до 20:00 принимают и обслуживают мобильные бригады, функционирующие на базе поликлиник. В нерабочее время, с 20:00 до 8:00 утра, на вызовы этой категории также обязаны выезжать бригады скорой медицинской помощи.
К вызовам первой, второй и третьей категории относятся случаи, связанные с острыми нарушениями здоровья, такими как инфаркт миокарда, инсульт, тяжелые нарушения дыхательной или сердечной деятельности, обильные кровотечения, травмы, ранения и иные неотложные состояния.
К четвертой категории отнесены вызовы от пациентов с высокой температурой, от беременных женщин, а также от недавно родивших матерей и других категорий пациентов, не находящихся в критическом состоянии.
Чем отличаются бригады?
Ранее время прибытия бригад скорой помощи регламентировалось следующим образом:
- для вызовов первой категории срочности — до 10 минут;
- для второй категории — до 15 минут;
- для третьей категории — до 30 минут.
Мобильные бригады, работающие с вызовами четвертой категории, имеют временной норматив прибытия — до 60 минут.
Что входит в медицинскую сумку?
— Сумка бригады скорой медицинской помощи (СМП) отличается по составу медикаментов от сумки мобильной бригады. В ней собраны лекарственные препараты и медицинские средства, необходимые для стабилизации состояния пациента до прибытия в лечебное учреждение. Как правило, в такую сумку входят: обезболивающие препараты, противоаллергические средства, медикаменты, предназначенные для купирования острых состояний (в том числе при инфаркте, инсульте, анафилактическом шоке), средства первой помощи при травмах, ожогах и других повреждениях, — говорится в сообщении.
В то же время с 1 мая мобильные бригады, работающие с 8:00 до 20:00 на вызовах четвертой категории (пациенты с хроническими заболеваниями, повышенной температурой, беременные и родившие женщины и т. п.), оснащаются более ограниченным набором медикаментов.
— Сумка мобильных бригад организаций первичной медико-санитарной помощи по составу будет более ограниченной, чем сумка бригад СМП. Это объясняется тем, что основная деятельность мобильных бригад сосредоточена на оказании медицинской помощи амбулаторного уровня, а не на неотложных состояниях. Поэтому в их сумке будут в основном обычные лекарства и оборудование, например, жаропонижающие, обезболивающие и другие.
Таким образом, главное отличие между двумя типами медицинских сумок заключается в их функциональном назначении и разнообразии медикаментов, что обусловлено необходимостью оказывать помощь пациентам с различными медицинскими состояниями, — отметили специалисты министерства.
Каким транспортом пользуются бригады?
В официальном ответе также указано, что различаются и транспортные средства, которыми оснащаются разные типы бригад.
— На вызовы 1-3 категорий срочности выезжают санитарные автомобили классов B и C (традиционная скорая помощь). Автомобили класса B предназначены для транспортировки пациентов в стабильном состоянии. Автомобили класса C оснащены оборудованием для проведения реанимационных мероприятий и интенсивной терапии, а также позволяют перевозить пациентов в тяжелом состоянии. Такие машины также известны как реанимобили, — сказано в сообщении министерства.
Для обслуживания вызовов 4-категории мобильным бригадам предоставлены санитарные автомобили класса A, а также обычные легковые автомобили, не оснащенные специализированным медицинским оборудованием.
— Машины класса A используются для транспортировки пациентов, не нуждающихся в экстренной помощи, но требующих медицинского наблюдения. Обычные легковые автомобили, используемые организациями первичной медико-санитарной помощи, предназначены для оказания амбулаторной помощи или наблюдения за состоянием пациентов, не требующим срочного вмешательства, — сообщили в ведомстве.