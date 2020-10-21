Чем займется обновленный состав Парламента, рассказал Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем Обращении о назначении выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов рассказал о том, чем займется обновленный состав Парламента. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Серьезный экономический кризис, ставший следствием пандемии коронавирусной инфекции, охватил многие страны и негативно повлиял на всю мировую экономику. В это непростое время перед Казахстаном стоят задачи принятия эффективных антикризисных мер, обеспечения устойчивого экономического развития, социального благополучия наших граждан и повышения благосостояния народа. Эти приоритеты были сформулированы в моем Послании народу Казахстана. Обновленный состав Парламента и местных представительных органов сосредоточит свое основное внимание на качественном законодательном обеспечении социально-экономических реформ в нашей стране», - сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня Глава государства подписал Указ о назначении очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

С полным текстом Обращения Главы государства о назначении выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов можно ознакомиться здесь.