Чем зарабатывают домохозяйства в Казахстане

В Казахстане подвели итоги статистического обследования производственной деятельности домашних хозяйств за 2025 год, передает корреспондент агентства Kazinform.

Исследование проводилось ежеквартально во всех регионах страны, включая города республиканского значения, а выборка охватила 11,7 тыс. домохозяйств с последующим распространением данных на все население.

Общий объем произведенных домохозяйствами потребительских товаров составил 234,6 млрд тенге. Наибольшая доля пришлась на булочные и мучные кондитерские изделия — 47,2 млрд тенге, а также хлеб — 34,1 млрд тенге. Существенные объемы пришлись на переработанные овощи (33,5 млрд тенге), молочные продукты (31,5 млрд тенге) и животное масло (29,0 млрд тенге).

Структура производства заметно различается по типу местности. В сельской местности преобладает выпуск хлеба и молочной продукции, тогда как в городах почти половина стоимости приходится на кондитерские и мучные изделия. При этом затраты на производство товаров составили 109,8 млрд тенге, а объем реализованной продукции — лишь 10,1 млрд тенге, что указывает на доминирование производства для собственного потребления.

Ключевую роль в экономике домохозяйств играет сектор услуг. В 2025 году их общий объем достиг 1,65 трлн тенге, причем более 1,2 трлн тенге обеспечили городские жители. Основные направления — торговля (31,7%), транспортные услуги (21,9%), а также строительство и ремонт (13,3%). Существенную долю также занимают индивидуальные услуги и аренда жилья.

В сфере животноводства домохозяйства произвели почти 1 млрд литров молока, около 294 млн яиц и 45,9 тыс. тонн говядины. Расходы на содержание животных составили 133,7 млрд тенге, при этом основная часть — 86,2% — пришлась на корма. Доход от реализации продукции достиг 126,7 млрд тенге, почти половина которого обеспечена продажей молока.

В растениеводстве домохозяйства собрали свыше 202,6 тыс. тонн картофеля и 79,3 тыс. тонн овощей. Значительная часть урожая используется для собственного потребления. Общие расходы на обработку земель составили 15,5 млрд тенге, где основными статьями стали семена и посадочный материал (31,7%) и обработка земли (15,7%). Доход от реализации продукции растениеводства достиг 8,6 млрд тенге, причем лидерами стали сенокосные травы и картофель.

Ранее мы писали о том, где в Казахстане самые высокие доходы.