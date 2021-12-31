Чем запомнился казахстанцам 2021 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уходящий 2021 год, год 30-летия Независимости Казахстана, запомнился рядом событий, среди которых позитивных было больше, чем негативных. О наиболее масштабных и запоминающихся, читайте в обзоре аналитического отдела МИА «Казинформ».

Вакцинация населения от коронавируса

С 1 февраля 2021 года в стране стартовала вакцинация против COVID-19.

На первом этапе прививали вакциной Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»), которая произведена в России. С 15 февраля к процессу вакцинации была присоединена вакцина Гам-КОВИД-Вак, произведенная на базе Карагандинского фармацевтического комплекса.

В Казахстане в короткие сроки разработана собственная вакцины против ковид QazVac Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности. Вакцина была разработана в период с апреля по май 2020 года после того, как исследователи взяли образцы у первых пациентов с COVID-19 в марте 2020 года. С 26 апреля ее начали использовать в стране.

Сейчас в Казахстане доступны вакцины: Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V), «QazVac», «Hayat-Vax», «CoronaVac» и « Vero Cell» (Sinopharm) .

По состоянию на 30 декабря т.г. первым компонентом привито более 8,9 млн человек, вторым компонентом - свыше 8,5 млн человек.

То, что вакцинация дала положительный эффект, свидетельствуют цифры: в Казахстане, по данным Министерства здравоохранения, за последние четыре месяца заболеваемость снизилась в 16 раз.

В настоящее время в стране проходит ревакцинация населения, которая стартовала 22 ноября для уязвимых групп населения (медработники, педагоги, персонал и контингент медико-социальных учреждений, закрытых детских учреждений, сотрудники силовых структур лица, старше 60 лет).

Для остального населения массовая ревакцинация должна была начаться с 1 января 2022 года. Но с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в мире Национальной консультативной комиссией по иммунизации была пересмотрена тактика ревакцинации казахстанцев. В итоге с 8 декабря подлежат ревакцинации через 6 месяцев все граждане, завершившие вакцинацию двумя дозами, а также переболевшие коронавирусной инфекцией. По состоянию на 30 декабря ревакцинацию получили более 400 тысяч граждан РК.

Также с 12 ноября в стране началась вакцинация препаратом Pfizer против COVID-19 среди подростков в возрасте 12 лет и старше, а также беременных и кормящих женщин.

Вакциной Comirnaty (Pfizer) по состоянию на 30 декабря первым компонентом вакцинировано 343 092 человек, в том числе 275 853 подростка, 19 572 беременных женщины и 47 647 кормящих матерей. Вторым компонентом привито 139 013 человек.

Согласно прогноза эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в настоящее время в республике реализуется оптимистичный сценарий с регистрацией в декабре месяце в среднем 560 случаев в сутки.

Год 30-летия Независимости РК

Президент РК на четвертом заседании Национального совета общественного доверия в октябре 2020 года объявил о решении провозгласить 2021 год Годом 30-летия Независимости, отметив, что юбилей пройдет под знаком экономических и политических реформ, цифровизации, защиты прав детей и инвалидов, решения проблем экологии.

За 30 лет Казахстан превратился в независимое, энергичное, равноправное суверенное государство. Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев на заседании политсовета партии Nur Otan обозначил семь точек претворения в жизнь идеи «Мәңгілік ел». Семь столпов государственности – независимость, единство и согласие, святая земля, семья и традиции, национальная культура, образование и труд, прагматизм – это набор принципов, которые станут ориентиром для казахстанцев новой эпохи.

За 30 лет Независимости население страны выросло до 19 082 467 человек, построено 169 млн кв м жилья, улучшены жилищные условия 1,5 млн граждан, ВВП увеличился в 17 раз c 11,4 млрд долл. в 1993 году до 190 млрд долл. в 2021 году, товарооборот вырос с 1,5 млрд долл. в 1991 году до 100 млрд долл., международные резервы РК выросли с 711 млн долл. в 1993 году до 90,9 млрд долл., валовый приток прямых иностранных инвестиций составил 400 млрд долл., доля МСБ в экономике составляет 33%, количество самозанятых 3,4 млн человек, уровень безработицы сократился с 7,5% до 4,9%.

По итогам 2021 года темпы роста экономики Казахстана ускорились до 3,8%.

Пенсионная реформа

В Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года Глава государства сказал, что в 2021 году вкладчики ЕНПФ смогут использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечения или передачи в управление финансовым компаниям.

Данное поручение Президента было законодательно отрегулировано, и уже 1 января т.г. около 750 тысяч граждан Казахстана получили возможность досрочного снятия пенсионных накоплений на приобретение жилья, погашения основного долга по ипотеке, а также возможность передачи своих денежных средств в управление финансовым компаниям.

Возможностью использовать излишки пенсионных накоплений в этом году воспользовались более 606 тысяч человек. Казахстанцы забрали из пенсионного фонда 2,2 трлн тенге на решение жилищных вопросов и на лечение.

Кроме этого у наших граждан появилась возможность пополнить вклад в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления с целью приобретения жилья. А также приобретать земельный участок для строительства индивидуального дома, или строить индивидуальный жилой дом на своем земельном участке.

Такие новшества были внесены 11 декабря т.г. Министерством индустрии и инфраструктурного развития в Правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий.

Выборы в Мажилис и маслихаты

10 января 2021 года состоялись выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней.

Особенностью этих выборов стало то, что они прошли в конституционные сроки. Также впервые в парламентской практике нашей страны введена 30-процентная квота в партийных списках для женщин и молодежи. Кроме того выборы в маслихаты впервые прошли по партийным спискам.

Прямые выборы сельских акимов

Продолжением политических реформ Президента стали прямые выборы сельских акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, которые состоялись 25 июля.

Для этого в законодательство были внесены изменения в части установления порядка назначения выборов, выдвижения, сбора подписей в поддержку кандидатов, регистрации кандидатов, проведения выборов, подсчета голосов и подведение итогов выборов.

Важным элементом этих выборов является включение графы «против всех» в избирательных бюллетенях, что указывает на развитие демократических практик. Первые прямые выборы сельских акимов прошли в 864 сельских округах. Из них 730 акимов были избраны 25 июля, еще 134 акима – с августа по декабрь.

Председательство в ЕАЭС

C 1 января 2021 года Казахстан принял председательство в органах Евразийского экономического союза.

В год председательствования Глава государства Касым-Жомарт Токаев определил 5 приоритетов развития ЕАЭС: усиление промышленной кооперации, устранение барьеров взаимной торговли, развитие транспортно-логистичекой инфраструктуры, цифровизация, расширение торгово-экономических отношений с третьими странами.

По данным Правительства РК, в 2021 году проделана значительная работа по активизации промышленной кооперации в рамках ЕАЭС. По итогам первого полугодия объем промышленного производства ЕАЭС составил 620 млрд долл., что на 4,4% выше аналогичного периода 2020 г. Объем взаимной торговли промежуточными товарами вырос на 40% до 20,3 млрд долл. С начала года в Казахстане зарегистрировано 1172 новых совместных предприятия с участием бизнеса государств-членов ЕАЭС (+9%).

Президентский закон о земле

13 мая Президент подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам земельных отношений», тем самым поставив точку в многолетней дискуссии о продаже и аренде земель сельскохозяйственного назначения иностранцам и компаниям с иностранным участием. Президентский закон о земле исключил все возможности и лазейки для приобретения и аренды сельхозземель иностранцами.

Законом предусмотрен полный запрет на предоставление сельхозземель иностранцам и иностранным компаниям, казахстанским компаниям с иностранной долей, лицам без гражданства, научным центрам с международным участием, а также кандасам.

Кроме того, законом предусмотрено, что сроки ранее арендованных сельхозземель иностранцами и казахстанскими компаниями с иностранной долей не могут быть продлены и будут находиться во владении только до истечения срока их использования.

Общенациональная перепись населения

С 1 сентября по 30 октября в Казахстане проводилась общенациональная перепись населения под девизом «Қазақстанда әркім маңызды! В Казахстане каждый важен!». Впервые она проходила с применением цифровых технологий. Для прохождения переписи в онлайн-режиме был создан специальный сайт sanaq.gov.kz. Также перепись проходила и в традиционном формате - сплошной опрос населения для сбора сведений интервьюерами, с регистрацией ответов в планшетах.

По итогам общенациональной переписи общая численность казахстанцев составила 19 169 550 человек, из которых мужчин – 48,71 %, женщин – 51,29 %. Средний возраст населения – 31,94 года. 33,97 % наших соотечественников – дети в возрасте до 17 лет, 19,72% – молодежь в возрасте 14-28 лет. Доля казахов в этническом составе достигла 70,18 %.

Численность граждан трудоспособного возраста страны составила 11 320 410 человек, или 59,05 % населения Казахстана.

Новая модель государственного управления

26 февраля 2021 года Глава государства утвердил новую концепцию государственного планирования, Национальный план развития страны до 2025 года и новую систему госуправления. В основу этих документов легли направления развития, обозначенные Елбасы – Нурсултаном Назарбаевым в «Стратегии 2050», согласно которым Казахстан должен войти в 30-ку наиболее развитых стран к 2050 году.

Данные документы основаны на 10 общенациональных приоритетах, утвержденных Главой государства, которые отражают концепцию «слышащего государства». Среди данных приоритетов – справедливая социальная политика, доступное и эффективное здравоохранение, качественное образование, справедливое и эффективное государство, новая модель госуправления и укрепление национальной безопасности.

Поддержка МСБ

С 1 января в рамках поддержки малого и среднего бизнеса в Казахстане введен новый специальный режим розничного налога со ставкой 3% от полученного дохода в пострадавших отраслях.

С 1 апреля 2021 г. по 1 июля 2021 г. предоставлены отсрочки по уплате налогов с фонда оплаты труда в пострадавших отраслях.

С 1 июля предоставлено право дополнительного зачета по НДС в размере 70% для вновь созданных производственных компаний, освобождены от ИПН стоимость средств защиты, предоставленных работникам субъектов предпринимательства.

Новый Экологический кодекс

1 июля 2021 года вступил в силу новый Экологический кодекс РК, который увеличивает ответственность промышленных предприятий за загрязнение окружающей среды, а также предусматривает внедрение иерархии управления отходами и строительство заводов по энергетической утилизации отходов.

Согласно этому кодексу вводится принцип «загрязнитель платит», когда предприятия будут обязаны возмещать принесенный ущерб экологии, а также внедрять новые доступные технологии для снижения эмиссий. Предусматривается ужесточение санкций за экологические нарушения. Например, за сверхнормативные и несанкционированные эмиссии в окружающую среду размер административных санкций увеличится в 10 раз, по остальным правонарушениям – в среднем в два раза

ЧП в Жамбылской области

26 августа в воинской части близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание возле одного из складов, затем последовала серия взрывов. Погибли 17 человек, 98 пострадали. Поиски одного пропавшего сотрудника Минобороны продолжаются до сих пор. Среди погибших - сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям, прокуратуры и военнослужащие.

В связи с произошедшей трагедией Президент Казахстана объявил 29 августа Днем общенационального траура. Также Глава государства посмертно наградил орденами пожарных и военнослужащих, погибших в результате взрывов в Жамбылской области.

Закон об амнистии

Президент РК 7 декабря 2021 года подписал закон об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости РК. Под действие амнистии подпадут 2236 осужденных и 11 310 лиц, состоящих на учетах службы пробации. Выйдут на свободу около 1000 лиц, также 3,8 тысячи человек будут сняты с учета службы пробации.

Сокращение неотбытого срока наказания будет применено к 1294 осужденным и лицам, состоящим на учете в службе пробации. Будут сокращены 5000 уголовных дел, находящихся в досудебном производстве, из них более 1674 лиц будут освобождены от уголовной ответственности.

За 30 лет в Казахстане проведено восемь амнистий, последние четыре были приурочены ко Дню Независимости.





Автор: Лариса Дмитрюк