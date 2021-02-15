Чем запомнился 2020 год в области строительной науки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Единственный в Казахстане государственный институт по развитию строительного сектора подвел итоги работы в 2020 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры (АО «КазНИИСА») представил результаты деятельности в области строительной науки, цифровизации, сейсмостойкого строительства, ценообразования, технического регулирования и международного сотрудничества в строительной отрасли. Институтом за 2020 год достигнуты все ключевые показатели по Плану развития», - отметил председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК Мархабат Жайымбетов.

Цифровизация

В 2020 году выполнены основные задачи плана мероприятий по внедрению технологии информационного моделирования в строительную отрасль Казахстана, в том числе: р азработано 12 нормативно-технических документов по применению технологии информационного моделирования строительных объектов; а даптировано 13 международных ISO-стандартов по применению BIM; р азработан и развивается BIM-ориентированный классификатор, запущен портал www.eskks.kazniisa.kz.

Реализованы пилотные проекты по информационному моделированию. Начата оцифровка нормативных документов строительной отрасли, в 2020 году было оцифровано 36 нормативов.

Ценообразование

В минувшем году продолжилась работа по реформированию системы ценообразования в строительстве РК. С момента внедрения ресурсного метода в 2015 году были разработаны более 1100 новых сметных норм на основании 233 технологических карт, а также более 400 нормативных документов, в том числе в 2020 году разработано 207 новых сметных норм.

В прошлом году завершен проект по заказу СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области (участки Карабатан и Тенгиз) по оказанию услуг по определению стоимости пусконаладочных работ и разработке сметных норм на пусконаладочные работы по основному технологическому оборудованию.

Также в 2020 году начаты услуги комплексной технической поддержке по анализу сметной документации и разработке технологических карт на монтаж уникального технологического оборудования и сметных норм проекта «Строительство Интегрированного Газохимического комплекса в Атырауской области».

Техническое регулирование

В 2020 году в связи с полным переходом на Еврокоды (Европейские стандарты в строительстве) были отменены 256 СНиПов по общестроительным вопросам (планировка, инженерия и т.д.), а также по расчету и проектированию

Был разработан и принят такой важный для г. Алматы нормативный документ, как строительные правила Республики Казахстан «Застройка территории города Алматы с учетом сейсмического микрозонирования».

Разработаны строительные правила Республики Казахстан «Прокладка инженерных коммуникаций горизонтально направленным бурением». Продолжается работа по анализу применения Еврокодов с национальными приложениями по обращениям организаций (предложения по корректировке Еврокодов и нацприложений, нормативно-технических пособий направлены на рассмотрение и утверждение в уполномоченный орган).

Сейсмостойкое строительство

В 2020 году специалисты института провели уникальные для Казахстана испытания объемных блоков завода «Modex». Использование объемных блоков кардинально изменит строительную отрасль Казахстана: для возведения 16-этажного жилого дома с использованием объемных блоков потребуется всего 4 месяца.

Вместе с тем, одним из важных проектов в 2020 году является завершение технического обследования 31 жилого дома в мкр. Зердели г. Алматы. Выданы рекомендации по выравниванию накренившихся домов, в 2020 году осуществлено восстановление вертикальности дома 1/179. Планируется, что в 2021 году работы будут продолжены.

Разработано 62 специальных технических условий (СТУ), выдано 257 заключений о техническом состоянии. Проведено 3 вибродинамические стендовые испытания.