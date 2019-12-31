Чем запомнился 2019 год жителям ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Уходящий 2019 год надолго запомнится жителям Восточного Казахстана. Среди знаковых событий, это визит Главы государства Касым-Жомарта Токаева в регион, ввод в эксплуатацию жилья и социальных объектов, а также сенсационные находки археологов. Об этом и не только вспоминает МИА «Казинформ».

Весной 2019 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой посетил Восточно-Казахстанскую область. Свой визит Глава государства начал с города Семея. Касым-Жомарт Токаев посетил новый микрорайон Карагайлы и встретился с интеллигенцией и жителями города, где поручил руководству области разработать специальную программу развития Семея до 2025 года.





«Каждая улица и каждое здание города Семея хранят частичку истории. Сохранение первозданного облика старых городских построек - крайне важная задача», - сказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев во время встречи с интеллигенцией города.

В ходе рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область Президент Казахстана РК посетил также и родину великого Абая - урочище Жидебай, отдав дань уважения гениальному мыслителю казахского народа. Касым-Жомарт Токаев предложил придать родине великого Абая высокий статус и сделать его популярным местом паломничества. Позже Глава государства подписал Указ о праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы, который будет праздноваться в 2020 году.





Касым-Жомарт Токаев встретился с общественностью области в Усть-Каменогорске, где поручил принять меры по улучшению экологии и решить вопрос по развитию туристической инфраструктуры в регионе. В целом, Президент РК отметил, что преимуществом ВКО является наличие ряда крупных промышленных предприятий. Поэтому необходимо более активно использовать их потенциал для формирования горизонтальных связей с малым и средним бизнесом.





В 2019 год ознаменовался настоящим строительным бумом в ВКО. Новоселье отметили несколько сотен семей по всей области. Среди них в основном многодетные матери, инвалиды и дети-сироты, которые годами стояли в очередях. В одном только Семее в 2019 году ввели в эксплуатацию 19 многоэтажных домов. Всего по итогам года в новые квартиры по Восточному Казахстану въехали 2665 человек из числа очередников и вкладчиков Жилстройсбербанка.

Запомнился 2019 годы и сенсационными находками. В Тарбагатайском районе в долине царей были найдены единственные на евразийском пространстве фигурки оленей, у которых рога сплетены золотыми проволоками.





«В 2019 году также удалось найти очень интересные находки. Они характеризуют культуру и образ жизни наших предков, которые жили в 8 веке до нашей эры. Первые шаги очень интересные, обнадеживающие. Перспектива есть. Это только первые находки», - отметил тогда археолог Зейнолла Самашев.

Впервые за долгие годы автопарк Семея пополнился новыми автобусами, произведенными на местных предприятиях ТОО «СемАЗ» и Daewoo Bus Kazakhstan. В 2019 году на маршрут вышли сразу 170 машин. В городе также ввели новую маршрутную сеть и электронное билетирование. С маршрутов убрали «Газели», заменив их автобусами.

В Восточном Казахстане открылся высокотехнологичный комплекс для хирургических вмешательств на базе БСМП Семея. Он стал единственным в своём роде в стране, утверждают врачи. Новый медицинский объект, который, к слову, был спроектирован в соответствии с требованиями международных «золотых» стандартов JCI, открыл в середине лета ведущий нейрохирург страны, председатель правления Национального научного центра нейрохирургии Серик Акшулаков. Более того, совместно со своим коллегой, заведующим сосудистой нейрохирургии нейрохирургического центра Ерболом Махамбетовым и заведующим отделением эндоваскулярной хирургии и гибридной операционной БСМП Айболом Маралбаевым, мэтр отечественной медицины в течение четырех часов провел сложнейшую операцию по эмболизации сосудов, питающих опухоль головного мозга, с дальнейшим ее удалением открытым способом.





В этом году большое внимание было уделено благоустройству курортных зон, как озера Алаколь, так и в городах Восточного Казахстана.

В областном центре Восточного Казахстана в 2019 году состоялось торжественное открытие памятника великому поэту Жамбылу Жабаеву. Проект был осуществлен по инициативе акима области Даниала Ахметова. Авторы памятника – известные скульпторы Сарсен Сеитов и Казыбек Дулатов.





В ноябре обновленный аэропорт Семея стал носить имя великого Абая. Данное решение было одобрено на областной ономастической комиссии и поддержано депутатами Восточно-Казахстанского областного маслихата. Ведь в 2020 году в области в честь 175-летия Абая пройдут более 500 мероприятий. Кроме того, около 10-ти учебным заведениям Семея будут присвоены имена выдающихся личностей.





Городскому дому культуры в Семее дадут имя Бибигуль Тулегеновой.

На днях новые сведения об Абае нашли в Семее.





Удивили своими изобретениями и школьники Семея. В конце 2019 года Нурбол Мактаев и Мирас Муратканов из Назарбаев интеллектуальной школы создали робота-домбриста, который свободно перебирает струны домбры и подбирает аккорды. Авторы робота стали «Выбором 2019 года» в номинации «Молодой ученый» в Семее.





Но самое грандиозное и запоминающимся событием 2019 года стало торжественное открытие многофункционального культурно-спортивного комплекса на 5 тысяч мест, который был возведен в новом микрорайоне Семея. В церемонии запуска спортивного объекта и в торжественном собрании в честь Дня Независимости РК принял участие первый заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК Алихан Смаилов. Он ознакомился с работой спорткомплекса и отметил, что такие объекты для досуга казахстанцев необходимы в каждом городе страны. В новом спорткомплексе имеется большой зал, где планируется проводить масштабные культурно-спортивные мероприятия. При этом он построен по всем международным стандартам и позволит проводить соревнования по различным видам спорта. В здании имеется олимпийский бассейн и оздоровительный бассейн на 55 человек, современный комплекс фонтанов и множество культурных и спортивных сооружений.





2019 год еще и запомнился тем, что в городах Восточного Казахстана все чаще стали появляться дикие животные. Если летом в спортивный колледж Семея забрался лось, то в декабре в Усть-Каменогорске была замечена косуля. Животное попало под колеса автомобиля и позже погибло в одной из клиник областного центра. На днях по улицам Семея разгуливала лесная рысь.