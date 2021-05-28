Чем занимаются рабочие группы по реабилитации жертв репрессий

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 2020 году указом Президента РК Касым-Жомарта Токаева была образована комиссия по реабилитации жертв политических репрессий. Один из членов комиссии, главный научный сотрудник отдела религиоведения Института философии, политологии и религиоведения, доктор философских наук Бахытжан Сатершинов рассказал, чем занимаются сегодня рабочие группы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В декабре прошлого года под председательством госсекретаря республики Крымбека Кушербаева прошло первое заседание комиссии по реабилитации жертв политических репрессий, в ходе которого были даны поручения по дальнейшей работе. В состав комиссии вошли представители Администрации Президента и Правительства, местных исполнительных органов, акиматов, а также историки, общественники, ученые, краеведы», - рассказал Бахытжан Сатершинов.

По его словам, для проработки вопросов реабилитации отдельных групп жертв созданы 11 специальных рабочих групп. Все они прошли проверку и получили доступ к архивным материалам.

«У каждой группы есть свои категории, кто-то изучает судьбу участников политических выступлений народа, общественных и политических организаций, индивидуально боровшихся за независимость и территориальную целостность Казахстана, кто-то баев, полуфеодалов (середняков) и крестьян-шаруа, а наша группа занимается представителями традиционного духовенства», - добавил он.

Бахытжан Сатершинов подчеркнул, что работа по реабилитации репрессированных будет длиться не один год.

«Масштаб очень большой. Реабилитация репрессированных проводилась и до этого времени, в 1953 году, а также и после смерти Сталина. А в 1993 году, после приобретения независимости, в нашей стране был принят специальный закон, по которому были реабилитированы более 3000 человек. Сейчас главная задача комиссии - это выявить категорию фактически не реабилитированных жертв политических репрессий. Список реабилитированных уже имеется. Это, в основном, те люди, которые были осуждены по статье 58 Уголовного кодекса, принятого в 1926 году. Есть и другие статьи. Дела хранятся в закрытых архивах. Это секретные документы, и для того, чтобы получить к ним доступ, потребуется немало времени», - заявил он.

Ученый рассказал и о важности этого исследования.

«Как сказал наш Президент, чтобы сделать уверенный шаг в будущее, надо хорошо знать свою историю. Среди репрессированных, возможно, есть люди, внесшие большой вклад в развитие страны. Их должно знать наше поколение. Чтобы их выявить и реабилитировать, мы должны провести комплексную работу»,- заявил Бахытжан Сатершинов.