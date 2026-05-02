Чем занимались депортированные народы в Казахстане

В прошлом столетии в Актюбинскую область были переселены корейцы, поляки, немцы, чеченцы и ингуши, которые поселились в нескольких районах. Часть переселенцев работала на производствах и в шахтах. Ассоциированный профессор Актюбинского регионального университета имени К.Жубанова, кандидат исторических наук Алибек Аман поделился с корреспондентом агентства Kazinform сведениями, хранящимися в архивах.

— В какой период началось переселение представителей других этносов в Казахстан?

— В ХVIII–XIX веках в западные регионы приезжали немцы на военную службу, поляки сюда высылались. Их было немного. В XIX веке, в результате политики переселения царского правительства, на территорию Казахстана прибыли русские и украинские крестьяне. Что касается депортации 1930–1940 годов, то в этот период осуществлялась политика принудительного переселения народов СССР и из-за его пределов из одной местности в другую. Потому что в 1922 году был создан Советский Союз, страна оказалась в дипломатической изоляции. СССР считал многие страны своими врагами.

Во второй половине 1930-х годов международные отношения усложнились. Под предлогом того, что над Советским Союзом нависла угроза со стороны Германии, Италии и с Дальнего Востока, осуществлялась депортация. В первую очередь, были переселены корейцы с Дальнего Востока. Посчитав издавна проживающих в тех местах корейцев неблагонадежным народом, начали переселять их в республики Средней Азии. 21 августа 1937 года Совет народных комиссаров СССР издал особо секретный приказ. В нем было принято постановление «О переселении корейских жителей приграничных районов Дальневосточного края». Целью было предотвращение проникновения японской разведки в Дальневосточный край. Корейцы были принудительно переселены в Узбекистан и Казахстан. То есть, поводом для переселения было мнение, что корейцы будут помогать японской армии в случае ее вторжения.

— Сколько было переселенцев?

— В 1937 году в Казахстане поселились 95 256 корейцев. В частности, они были переселены в Алматинскую, Северо-Казахстанскую, Карагандинскую, Западно-Казахстанскую, нынешнюю Атыраускую, Костанайскую и Актюбинскую области. Из прибывших в Актюбинскую область корейцев 80-90% были размещены в тогдашнем Карабутакском районе. На базе ликвидированного совхоза имени Ярмухамедова были созданы шесть колхозов, в них были размещены 205 хозяйств, то есть семей. В личное пользование членам этих шести колхозов была передана 781 голова скота, а в общественное пользование — 1 636 голов. Корейцам были выделены также покосы и пашня. Следует отметить еще одно обстоятельство, что часть корейцев, поселившихся в Кызылординской области, была отправлена в Актюбинскую область. Таким образом, в область прибыли 535 семей, общей численностью 2 054 человека.

У депортированных народов было ограниченное социально-правовое положение. Не разрешалось выезжать из определенного села и за этим строго следили. Их дети ходили в школу, но не направлялись в техникумы и вузы. Им не доверяли, постоянно следили за ними. По данным на 1 января 1939 года, на территории Актюбинской области жили 818 корейских семей. Половина из них были объединена в четыре колхоза, 352 семьи были направлены в различные организации в качестве рабочих и служащих.

— В исторических источниках сообщается, что местом проживания корейцев в Актюбинской области был Карабутакский район. Сами корейцы также часто делятся воспоминаниями о своей жизни в этих местах. А когда начали переселять поляков?

— В начале 1942 года в Актюбинской области было около 24 тысяч спецпереселенцев. В их числе прибыли 6 200 поляков, 5 364 молдаванина, 9 356 немцев, а также 3 000 человек из Астрахани и Крыма. Как переселяли поляков? Во-первых, были принудительно переселены поляки из Украины, граничащей с Польшей. Во-вторых, в 1939 году народный комиссар иностранных дел СССР В.Молотов и министр иностранных дел Германии И.Риббентроп подписали договор. Советский Союз и Германия поделили Восточную Европу, то есть Польшу и страны Прибалтики. Советский Союз заявил, что он завладеет восточной частью Польши, остальное захватит Германия. В сентябре 1939 года началась война, Германия напала на Польшу.

В этот момент СССР также начал войну, и территория Польши была поделена надвое. Вот, поляки из восточной части страны были признаны неблагонадежным народом и принудительно переселены. В 1940 году вышло секретное постановление, из западных областей Украины и Беларуси были переселены 60 667 человек. Они были размещены в Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Семипалатинской областях. В Актюбинскую область приехало 7 092 поляка. Когда репрессии прекратились, права ряда наций были восстановлены, и они вернулись на свою родину. Часть корейцев и поляков осталась в Казахстане. Немцы вернулись в свои прежние места. Немцы также были первыми, кто массово уезжал на историческую родину в годы независимости.

— Как были депортированы немцы?

— Переселение немцев Поволжья было прямо связано со Второй мировой войной. Вообще, те, кого мы называем немцами Поволжья — это были немецкие крестьяне, которые переселились туда в ХІХ веке. Под предлогом того, что они присоединятся к фашистам и будут воевать против нас, их депортировали за одну ночь. Указ вышел в 1941 году. Говорилось, что «…среди немцев Поволжья есть тысячи диверсантов и шпионов. Они по сигналу из Германии могут произвести взрывы в Поволжье и прилегающих районах». Еще на казахскую землю были переселены кавказские народы. Приехали чеченцы и ингуши, карачаевцы. Во время Второй мировой войны эту территорию заняли немцы. Когда вражеские войска отступили и эти земли были освобождены, возникло недоверие и жителей переселили.

По данным на март 1944 года, было переселено 20 309 человек. Они были направлены на работу на местные предприятия, в шахты. На территории Шалкарского района есть село Шахта. Несколько лет назад приехала группа чеченцев — побывала на земле, на которой они родились и выросли. Вообще, людей в республики Средней Азии и Казахстан отправляли в вагонах, были и умершие в дороге. Казахский народ, сам находившийся в трудном положении, тепло встретил переселенцев, делился с ними хлебом и принимал их детей.

И все же, при размещении депортированных людей было немало трудностей. Иногда требования об обеспечении их жильем и устройством детей в школу не выполнялись. Например, в Актюбинской области вместо 268 жилых домов было построено только 162. Должны были создать 23 хозяйства, но создали только семь. Строительство школы не было своевременного завершено, дети корейцев учились в приспособленном здании. Оказалось, что корейцы в то время жаловались руководству на нехватку продовольствия и денге, писали жалобы. В основном, поселившиеся в селах занимались животноводством и растениеводством, в городах работали в промышленности.

— Где хранятся документы о депортации других наций в Казахстан?

— Эти документы есть в архивах Алматы и Актобе. Это не секретные данные. Архивы были открыты после обретения нашей страной независимости. Но сведения о людях из числа депортированных, подвергшихся репрессиям, все еще хранятся в тайне.

Отметим, в селе Болгарка (теперь Шуаксай) в 2015 году открылся дом-музей. В этом селе проживают потомки болгар, переселившихся сюда еще в 1907 году во времена столыпинской реформы из Бессарабии.