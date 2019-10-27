Чем выгодно ЛРТ столице, рассказали в акимате Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан рассказали о преимуществах, которые даст строящаяся в данный момент система линейно-рельсового транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Компоненты новой транспортной системы обеспечат значительные выгоды городу, такие как: большая мобильность на основных коридорах; более короткое и гарантированное время поездки (скорость движения ЛРТ значительно выше, чем на существующем наземном пассажирском общественном транспорте); надежная непрерывная работа по обслуживанию пассажиров, благодаря использованию выделенной трассы и уменьшение транспортных средств на дорогах, что приводит к меньшим заторам и более высокой коммерческой скорости», - сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на письменный запрос редакции.

Кроме того, строительство ЛРТ позволит создать улучшенную и полностью интегрированную наземную сеть общественного транспорта, используя существующие транспортные средства в качестве питающей ЛРТ. Дополнительными преимуществами ЛРТ также являются престижная привлекательная технология и безопасность для окружающей среды – меньше шума и меньше потребляемой энергии.

«Реализация проекта ЛРТ мотивируется, прежде всего, социально-экономическими факторами, в частности, необходимостью повышения качества услуг общественного транспорта, удовлетворения текущих и будущих потребностей населения, улучшения городского развития, возможностью уменьшения транспортной перегруженности улиц города и снижением вредного воздействия на окружающую среду», - добавили в управлении.

Ранее в столичном акимате поделились планами по запуску LRT и подробностями касательно строительства системы линейно-рельсового транспорта, а также прогнозами касательно ее востребованности.

Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать расследование по делу «Астана LRT».

В июле текущего года Глава государства поручил поставить точку в вопросе строительства LRT в столице.