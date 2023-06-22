Чем выгоден Казахстану международный финансовый инструмент «Сукук»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Рассматривается аспект привлечения в Казахстан международного исламского финансового инструмента «Сукук». В чем его смысл, насколько он рационален и какие области задействованы, рассказал генеральный директор Исламской организации безопасности пищевых продуктов Ерлан Байдаулет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Исламская организация по безопасности пищевых продуктов - Институт развития сельского хозяйства и пищевой промышленности. Если будет достигнута договоренность о привлечении международного исламского финансового инструмента «Сукук», то будут осуществляться проекты в области сельского хозяйства, логистики, стоимости. Глава государства ставит задачу развития экспорта продуктов питания. В этом направлении активно развивается экспорт в страны Ближнего Востока и Персидского залива», - сказал Ерлан Байдаулет на семинаре, организованном Исламской организацией по продовольственной безопасности в Министерстве иностранных дел.

По его словам, помимо сельского хозяйства сертификаты «сукук» выдаются и для развития лизинговых проектов.

«Сегодня обсуждаются эти вопросы, анализируется международный опыт. Одной из особенностей сегодняшнего мероприятия является то, что инвестиции осуществляются в местной валюте. Сейчас общемировой экономический тренд – это развитие национальной экономики. Дедолларизация, то есть привлечение ценных бумаг за национальную валюту, сейчас происходит во всем мире», - добавил спикер.

Сертификат «Сукук» - универсальный финансовый инструмент, соответствующий шариату. Это сертификат равной номинальной стоимости, удостоверяющий неделимую долю собственности в материальных ценностях, услугах, активах определенного проекта.