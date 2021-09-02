+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 18 °С
Алматы: 24 °С
USD 425.66 EUR 503
RUB 5.82 CNY 65.82
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Чем важно Послание Главы государства - мнение Айдоса Сарыма

2 Сентября 2021 15:39
Поделиться:
Чем важно Послание Главы государства - мнение Айдоса Сарыма

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О важности Послания Главы государства в жизни казахстанского общества рассказал депутат Мажилиса Парламента Айдос Сарым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Эксперт: В Послании прослеживается преемственность принципу «слышащего государства»
Развитие IT-индустрии предоставит гражданам возможность для участия в экономических процессах - эксперт 322 проекта на семь млрд тенге реализовано в Алматы по проекту «Бюджет участия» Послание Президента определяет ключевые направления развития страны - Джульдузай Салыбекова

«Помимо государственной значимости Послания, Президент ответил на вопросы касательно различных ситуаций, происходящих в стране. Он дал ответы на вопросы, высказав свою позицию и все это довел через Послание до тех, кто гонится за различными «хайпами» в Интернете, в том числе касательно и Олимпиады. Кропотливая работа над реализацией Послания особо приходится на исполнительные и законодательные органы. Глава государства поручил до конца года разработать конкретные планы и принять несколько законов. В том числе речь идет и о бюджете. После Послания бюджет на ближайшие два-три года, похоже, будет пересмотрен. Так как Касым-Жомарт Токаев раскритиковал несистемность бюджета страны», - рассказал Айдос Сарым в ходе проекта Antikor Live Антикоррупционной службы.

По словам депутата, Глава государства в своем Послании поднял часто волнующие вопросы общества.

«В частности, Президент не оставил без внимания вопросы касательно атомной энергии, земли и языка, которые часто обсуждаются в обществе. Еще один момент, который ранее не затрагивался в Послании, это вопрос вокруг интеллигенции. В своем выступлении Глава государства подчеркнул необходимость поддержки интеллигенции. Ведь интеллигенция является средой, соединяющей власть и народ. Нужно устанавливать строгий контроль за исполнением поручений Президента. А в нужном месте надо говорить пожестче», - считает Айдос Сарым.


Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Мажилис   #Нацсовет   #Послание Президента-2021  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Новости по теме
Эксперт: В Послании прослеживается преемственность принципу «слышащего государства»
Развитие IT-индустрии предоставит гражданам возможность для участия в экономических процессах - эксперт
322 проекта на семь млрд тенге реализовано в Алматы по проекту «Бюджет участия»
Послание Президента определяет ключевые направления развития страны - Джульдузай Салыбекова
Популярное
1 В пяти областях Казахстана ожидаются ночные заморозки
2 Туман, грозы, сильный ветер - шторм ожидается в 10 регионах Казахстана
3 Что думают казахстанцы о Послании Президента народу Казахстана
4 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 2 сентября в Нур-Султане
5 32-летняя женщина подрабатывала наркозакладчицей в Алматы
6 Президент РК предложил конкретные пути по разрешению актуальных проблем – митрополит Александр
Читайте также
Эксперт: В Послании прослеживается преемственность принципу «слышащего государства»
Наша социальная политика становится «человеко-центрированной» - эксперт
В пяти областях Казахстана ожидаются ночные заморозки
Туман, грозы, сильный ветер - шторм ожидается в 10 регионах Казахстана
Что думают казахстанцы о Послании Президента народу Казахстана
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 2 сентября в Нур-Султане
32-летняя женщина подрабатывала наркозакладчицей в Алматы
Президент РК предложил конкретные пути по разрешению актуальных проблем – митрополит Александр
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив