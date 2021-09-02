Чем важно Послание Главы государства - мнение Айдоса Сарыма

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О важности Послания Главы государства в жизни казахстанского общества рассказал депутат Мажилиса Парламента Айдос Сарым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Помимо государственной значимости Послания, Президент ответил на вопросы касательно различных ситуаций, происходящих в стране. Он дал ответы на вопросы, высказав свою позицию и все это довел через Послание до тех, кто гонится за различными «хайпами» в Интернете, в том числе касательно и Олимпиады. Кропотливая работа над реализацией Послания особо приходится на исполнительные и законодательные органы. Глава государства поручил до конца года разработать конкретные планы и принять несколько законов. В том числе речь идет и о бюджете. После Послания бюджет на ближайшие два-три года, похоже, будет пересмотрен. Так как Касым-Жомарт Токаев раскритиковал несистемность бюджета страны», - рассказал Айдос Сарым в ходе проекта Antikor Live Антикоррупционной службы.

По словам депутата, Глава государства в своем Послании поднял часто волнующие вопросы общества.

«В частности, Президент не оставил без внимания вопросы касательно атомной энергии, земли и языка, которые часто обсуждаются в обществе. Еще один момент, который ранее не затрагивался в Послании, это вопрос вокруг интеллигенции. В своем выступлении Глава государства подчеркнул необходимость поддержки интеллигенции. Ведь интеллигенция является средой, соединяющей власть и народ. Нужно устанавливать строгий контроль за исполнением поручений Президента. А в нужном месте надо говорить пожестче», - считает Айдос Сарым.