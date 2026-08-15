Чем уникально старинное здание в Уральске, в котором останавливался Пушкин

Как известно, великий русский поэт Александр Пушкин посетил город Уральск в 1833 году. В связи с этим корреспондент Kazinform попытался заглянуть в тайны той поездки поэта и исторического здания, где останавливался именитый гость.

Два с половиной дня в Уральске

Как сообщил заместитель директора Западно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея Нуржан Дузбатыр, Александр Пушкин прибыл в Уральск по Большой Оренбургской дороге 21 сентября 1833 года.

Его целью был сбор материалов о Пугачевском восстании, то есть, как писал сам поэт, «знать мнение народа».

По словам Нуржана Дузбатыра, поэт остановился в доме атамана и жил там. В прихожей дома гостя из Петербурга встретил адъютант Никита Донской. Донской проводил Пушкина на второй этаж в гостиную. Переодевшись там, поэт позже спустился вниз и был принят тогдашним атаманом города Уральска Василием Покатиловым.

— В городе Уральске Пушкин увидел, что Пугачев глубоко укоренился в народной памяти. Имя Пугачева «гремит еще в краях», а «народ живо еще помнит кровавую пору», — отчетливо описал поэт в произведениях «История Пугачева» и «Капитанская дочка». Два с половиной дня, прошедших в Уральске осенью 1833 года, стали особенными моментами в жизни Пушкина. За этот короткий срок он написал новые страницы романа «Капитанская дочка», произведение «История Пугачева», — говорит Нуржан Дузбатыр.

Фото: историко-краеведческий музей ЗКО

Исследуя фольклор и быт яицких казаков, Александр Пушкин проявил особый интерес к духовной культуре, традициям и обычаям, а также устному народному творчеству других народов.

Пребывание поэта в Уральске обогатило его творчество восточными материалами. Близ города он мог услышать калмыцкую сказку об орле и вороне, а также казахский эпический эпос «Козы Корпеш — Баян сулу». Сказку об орле и вороне Пушкин использовал в романе «Капитанская дочка». Эта сказка помогает более ярко и достоверно описать образ Емельяна Пугачева. Что же касается казахского эпоса «Козы Корпеш — Баян сулу», его текст был найден в архиве поэта и впервые опубликован Львом Модзалевским в 1937 году в «Вестнике Пушкинской комиссии». Запись была сделана чужой рукой на пяти страницах большого формата.

Эти данные показывают, что творчество Пушкина было тесно связано с казахской литературой. Преждевременная кончина поэта не позволила ему написать произведение на основе степного эпоса. Если бы такое творение увидело свет, оно пополнило бы ряд «Маленьких трагедий» Пушкина.

В XIX веке в числе пропагандистов творчества Пушкина в Казахстане были Абай Кунанбаев, Шокан Уалиханов, Ибрай Алтынсарин, Шакарим Кудайбердиулы, а также султан-правитель Ахмет Жанторин.

Фото: историко-краеведческий музей ЗКО

— Выдающимися литераторами, переводившими произведения Пушкина на казахский язык и доносившими их до народа, были Ахмет Байтурсынулы, Миржакып Дулатулы, Ильяс Жансугуров, Касым Аманжолов, Таир Жароков, Абдильда Тажибаев, Жубан Молдагалиев, Кайрат Жумагалиев, Гали Орманов, Фариза Онгарсынова и другие поэты и писатели. Молданияз Бекимов — деятель движения «Алаш», переводчик, фольклорист, один из казахских офицеров, он перевел повесть Александра Пушкина «Капитанская дочка» на казахский язык в 1903 году и издал ее в городе Казани. Таким образом, поездка Пушкина в Уральск еще больше укрепила духовную связь русской и казахской литературы, — говорит сотрудник музея.

Музей А. С. Пушкина, расположенный в здании бывшего дома атамана, был открыт 6 октября 2006 года. Здесь насчитывается более 80 экспонатов.

Фото: Гайсагали Сейтак / Kazinform

С момента постройки исторического здания прошло более двух веков

По словам руководителя государственной инспекции по охране историко-культурного наследия Западно-Казахстанской области Нурлана Кенжина, дом атамана, где останавливался поэт (позже — доходные дома купца Овчинникова), считается историко-архитектурным памятником, внесенным в государственный список памятников истории и культуры республиканского значения.

Охранные зоны памятника и режим его использования утверждены постановлением акимата Западно-Казахстанской области от 21 декабря 2020 года № 301.

— Здание было построено в 1823–1825 годах по проекту военного архитектора итальянского происхождения Микеле (Михаила) Дельмедино. Архитектор участвовал в работах по перепланировке города Уральска после опустошительного пожара 1821 года и разработал проекты многих административных и общественных зданий в регионе. Дом атамана — это двухэтажное каменное здание, построенное в стиле ампир. В его архитектурной композиции нашли отражение образцы классической архитектуры и черты итальянского стиля «палаццо», — говорит Нурлан Кенжин.

Фото: из личного архива Нурлана Кенжина

Как сообщил Нурлан Кенжин, первоначально это здание возводилось как личная резиденция атамана Уральского казачьего войска Дмитрия Бородина. Позже его наследники продали здание военной казне, и оно долгое время выполняло функции официальной резиденции атамана Уральского казачьего войска. Здесь принимали высокопоставленных лиц Российской империи и почетных гостей.

В разное время в этом здании побывали многие выдающиеся личности, помимо Александра Пушкина. Среди них — писатель и этнограф Владимир Даль, поэт Василий Жуковский, писатель Лев Толстой, а также российские императоры Александр II и Николай II. В память о посещении здания этими личностями на его фасаде установлены мемориальные доски.

С 1919 года здание было передано в ведение военного ведомства. Позже в разные годы в нем располагались воинская часть, Дом пионеров, детская библиотека и литературный музей. В советский период поднимался вопрос о сносе здания, однако с учетом его исторической и архитектурной ценности памятник удалось сохранить.

Фото: Гайсагали Сейтак / Kazinform

По данным областной государственной инспекции по охране историко-культурного наследия, в настоящее время в историческом здании, помимо музея, находится государственное учреждение — госпиталь с поликлиникой департамента полиции Западно-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан. Здание неоднократно подвергалось научно-реставрационным работам, благодаря чему сохранило свой историко-архитектурный облик. Сегодня оно используется в качестве объекта историко-культурного наследия, находящегося под охраной государства.

— Дом атамана, в котором останавливался Александр Пушкин, один из важнейших памятников исторического и архитектурного наследия Западно-Казахстанской области. Памятник ценен тем, что является ярким образцом гражданского зодчества XIX века и одним из архитектурных объектов, сформировавших исторический облик города. К тому же это единственное историческое место в Казахстане, где останавливался великий русский поэт. Почетный гость в ходе своей поездки в Уральск собрал исторические материалы, которые легли в основу произведений «История Пугачева» и «Капитанская дочка». Посещение здания многими выдающимися историческими личностями, связанными с историей России и Казахстана, еще больше повышает его ценность, — подытожил свои слова Нурлан Кенжин.

Фото: Гайсагали Сейтак / Kazinform

«Я здесь остался б…»

Среди исследователей поездки Александра Пушкина в Уральск можно назвать западно-казахстанского ученого, кандидата филологических наук, покойного Николая Щербанова.

Как приводит Щербанов в своей книге «Поехал я в Уральск…», вначале поэт написал жене письмо о том, что завершит свое путешествие в Оренбурге. Однако его, судя по всему, увлекли рассказы об Уральском крае русского писателя и этнографа Владимира Даля. Ведь перед этим Даль долгое время путешествовал по данному региону. Вполне возможно, что на решение Пушкина повернуть в Уральск повлиял русский ученый и путешественник Григорий Карелин, а также могли быть и другие причины.

Как пишет Щербанов, относительно того, приезжал ли Даль в Уральск вместе с Пушкиным, высказываются две разные версии. Часть исследователей говорит о том, что Владимир Даль был спутником в поездке, в то время как некоторые высказывают противоположное мнение и приводят свои аргументы.

Фото: Гайсагали Сейтак / Kazinform

Кроме того, существует предположение, что в Уральске Пушкин встречался с великим казахским поэтом Махамбетом. Считается, что их свел Владимир Даль, и об этом сообщалось в издании «Русский вестник», однако это не нашло своего конкретного подтверждения. В то время Даль, занимавший должность чиновника по особым поручениям при оренбургском военном генерал-губернаторе, часто ездил по казахской степи. Он писал произведения о жизни казахов. Был он знаком и с Махамбетом.

Известный писатель Рахимжан Отарбаев описал встречу Александра Пушкина с Махамбетом в своей повести «Место падения звезд».

Короче говоря, поездка в Уральский край настолько понравилась Пушкину, что он эмоционально выразил это в своем коротком стихотворении, начинающемся со слов «Когда б не смутное влечение»:

Когда б не смутное влечение

Чего-то жаждущей души,

Я здесь остался б — наслаждение

Вкушать в неведомой тиши…, — писал Пушкин.

Фото: Гайсагали Сейтак / Kazinform

Исследователи приводят данные о том, что из-за похолодания и начавшегося в Уральске снега поэт завершил поездку раньше.

В целом поездка Александра Пушкина в Уральск все еще требует дальнейшего изучения.

Напомним, ранее мы писали о том, что нам известно об аптеке Штрауса, открытой в Уральске два века назад.