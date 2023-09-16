Чем удивили на выставке в Душанбе казахстанские товаропроизводители

Казахстанскую агропродукцию представили на выставке товаропроизводителей стран Центральной Азии в Душанбе. Площадка должна поспособствовать продвижению продукции АПК, а также налаживанию и расширению деловых связей между бизнесменами центральноазиатского региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РК.

Отдельная часть казахстанского стенда была представлена продукцией глубокой переработки зерна, производителями которой являются ТОО «BioOperations» и АО «АзияАгроФуд».

Продемонстрировали отечественные предприниматели и инновационный продукт. Представители ТОО «Бату Агро» привезли на выставку кормовые добавки, произведенные из шкур КРС и МРС. Также представлена продукция комбикормового завода ТОО «Элеватор Тайынша».

Традиционно презентованы товары, являющиеся визитной карточкой Казахстана – мука, верблюжье и кобылье молоко, растительные масла.

Особый интерес вызвали кондитерские изделия фабрики АО «Баян Сулу» и вино ТОО «Silk Alley», которое производится из французских сортов винограда, выращенных в Казахстане.

В целом выставка познакомила высокопоставленных представителей стран Центральной Азии, а также посетителей выставки со всем разнообразием и высочайшим качеством отечественной продукции АПК, и открыла новые возможности для торговли и партнерства.