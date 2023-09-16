Чем удивили на выставке в Душанбе казахстанские товаропроизводители
Отдельная часть казахстанского стенда была представлена продукцией глубокой переработки зерна, производителями которой являются ТОО «BioOperations» и АО «АзияАгроФуд».
Продемонстрировали отечественные предприниматели и инновационный продукт. Представители ТОО «Бату Агро» привезли на выставку кормовые добавки, произведенные из шкур КРС и МРС. Также представлена продукция комбикормового завода ТОО «Элеватор Тайынша».
Традиционно презентованы товары, являющиеся визитной карточкой Казахстана – мука, верблюжье и кобылье молоко, растительные масла.
Особый интерес вызвали кондитерские изделия фабрики АО «Баян Сулу» и вино ТОО «Silk Alley», которое производится из французских сортов винограда, выращенных в Казахстане.
В целом выставка познакомила высокопоставленных представителей стран Центральной Азии, а также посетителей выставки со всем разнообразием и высочайшим качеством отечественной продукции АПК, и открыла новые возможности для торговли и партнерства.