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    12:30, 21 Март 2024 | GMT +6

    Казахстан может экспортировать зерновые в Азербайджан на условиях рассрочки платежей

    отг
    Фото: Галина Скрипник/Kazinform

    Доля стран-членов Организации тюркских государств в общем товарообороте Казахстана достигает 28%,  сообщил министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров на встрече стран-участниц Организации тюркских государств, прошедшей в Таразе в рамках международного сельскохозяйственного форума-выставки «KazАgroZhambyl-2024», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Глава Минсельхоза РК отметил, что у Казахстана есть ряд традиционных экспортных товаров, такие как пшеница, ячмень, кукуруза, чечевица, мука и другие позиции. Это лидеры экспорта агропродукции Казахстана.

    — К сожалению, по направлению зерновых мы в прошлом году сильно просели с Азербайджаном. В этом направлении товарооборот упал практически вдвое, причем это касается потока товаров как из Казахстана в Азербайджан, так и наоборот. На мой взгляд этот вопрос требует внимания обеих сторон. Нужно отметить, что в 2024 году мы расширили номенклатуру поставляемых в Азербайджан товаров продукции животноводства, но надеемся, что и по традиционным зерновым мы также найдем оптимальное совместное решение. Например, таким решением может быть поставка зерновых в Азербайджан на условиях рассрочки платежей при приобретении товаров через национальную компанию «Продкорпорация», —  резюмировал министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров.

    Галина Скрипник/Kazinform
    Фото: Галина Скрипник/Kazinform

    Напомним, официальное открытие форума-выставки состоялось 20 марта, но уже накануне посетители могли ознакомиться с презентацией инновационных проектов в сельском хозяйстве, оборудованием для всех направлений растениеводства и животноводства, а также продукцией предприятий пищевой промышленности отечественных и иностранных производителей.

    В «KazАgroZhambyl-2024» участвует 71 компания из Казахстана и других стран, это производители сельскохозяйственной техники, элитных семян, минеральных удобрений, пищевой продукции.

    Теги:
    Сельское хозяйство Торговля Промышленность Жамбылская область Экономика
    Галина Скрипник
    Автор
    Галина Скрипник
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