Казахстан может экспортировать зерновые в Азербайджан на условиях рассрочки платежей

Доля стран-членов Организации тюркских государств в общем товарообороте Казахстана достигает 28%, сообщил министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров на встрече стран-участниц Организации тюркских государств, прошедшей в Таразе в рамках международного сельскохозяйственного форума-выставки «KazАgroZhambyl-2024», передает корреспондент агентства Kazinform.

Глава Минсельхоза РК отметил, что у Казахстана есть ряд традиционных экспортных товаров, такие как пшеница, ячмень, кукуруза, чечевица, мука и другие позиции. Это лидеры экспорта агропродукции Казахстана.

— К сожалению, по направлению зерновых мы в прошлом году сильно просели с Азербайджаном. В этом направлении товарооборот упал практически вдвое, причем это касается потока товаров как из Казахстана в Азербайджан, так и наоборот. На мой взгляд этот вопрос требует внимания обеих сторон. Нужно отметить, что в 2024 году мы расширили номенклатуру поставляемых в Азербайджан товаров продукции животноводства, но надеемся, что и по традиционным зерновым мы также найдем оптимальное совместное решение. Например, таким решением может быть поставка зерновых в Азербайджан на условиях рассрочки платежей при приобретении товаров через национальную компанию «Продкорпорация», — резюмировал министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров.

Фото: Галина Скрипник/Kazinform

Напомним, официальное открытие форума-выставки состоялось 20 марта, но уже накануне посетители могли ознакомиться с презентацией инновационных проектов в сельском хозяйстве, оборудованием для всех направлений растениеводства и животноводства, а также продукцией предприятий пищевой промышленности отечественных и иностранных производителей.

В «KazАgroZhambyl-2024» участвует 71 компания из Казахстана и других стран, это производители сельскохозяйственной техники, элитных семян, минеральных удобрений, пищевой продукции.