Чем Шымкент удивляет туристов летом 2026 года

Шымкент в этом сезоне рассчитывает принять около 600 тысяч туристов. Гостей ждут исторические маршруты, гастрономические открытия, фестивали под открытым небом и новые площадки для отдыха и досуга, передает корреспондент агентства Kazinform.

Во сколько обойдется поездка в южный мегаполис, какие места стоит обязательно включить в маршрут, где спасаться от летней жары и чем Шымкент намерен удивлять казахстанцев и иностранных туристов, рассказал заместитель руководителя управления туризма, внешних связей и креативной индустрии Шымкента Султан Искаков.

— Каким сегодня Вы видите летний Шымкент на туристической карте Казахстана, что делает город привлекательным для путешественников?

— Сегодня Шымкент представляет собой туристический центр с выраженной южной идентичностью и устойчивым ростом инфраструктуры. Летом мегаполис особенно привлекателен благодаря продолжительному теплому сезону, обилию парков и зон отдыха, ориентированных на деловое, событийное, гастрономическое и рекреационное направления, семейный досуг.

Фото: акимат Шымкента

Шымкент формирует собственный туристический бренд, основанный на сочетании гастрономической культуры, комфортной среды и насыщенной культурной жизни. Большое внимание уделяется популяризации внутреннего туризма, организации фестивалей и благоустройству рекреационных зон. Все это делает его привлекательным для путешественников, которые ценят доступный и насыщенный впечатлениями отдых.

Главная особенность Шымкента заключается в его многогранности. Город объединяет комфортный климат, активную жизнь мегаполиса и разнообразные туристические возможности.

Фото: акимат Шымкента

— Какое место Шымкент занимает в республиканском рейтинге по турпотоку, из каких регионов Казахстана и зарубежных стран чаще всего приезжают гости, и сколько туристов город готовится принять в 2026 году?

— В масштабах республики Шымкент занимает пятое место по числу внутренних туристов и четвертое — по количеству зарубежных гостей. По данным системы E-qonaq, в пятерку стран, жители которых чаще всего посещают город, входят Узбекистан, Россия, Кыргызстан, Китай и Турция. Среди казахстанских регионов лидируют Алматы, Астана, Тараз и Кызылорда.

В 2026 году в Шымкенте планируется принять около 600 тысяч туристов. Основанием для такого прогноза служат показатели 2025 года, когда город посетили 550 063 человека, что на 8,3% больше по сравнению с предыдущим периодом. Внутренний турпоток составил 511 605 человек, въездной — 38 458 человек.

— Какие достопримечательности обязательно стоит включить в туристический маршрут тем, кто приезжает в Шымкент впервые?

— Сегодня в городе сформировано 17 туристических маршрутов. Самый известный среди них — четырехдневный тур, который включает Шымкент, Туркестан, заповедник Аксу-Жабаглы и Ташкент.

Фото: акимат Шымкента

Для первого знакомства с Шымкентом рекомендуется единый ознакомительный маршрут. Он позволяет комплексно увидеть его историю, природу и городскую среду.

Первой точкой на этом пути выступает Цитадель старого города. Этот историко-археологический комплекс отражает древние этапы становления мегаполиса.

Фото: акимат Шымкента

Далее гостям стоит посетить Дендропарк, который считается одним из крупнейших зеленых массивов региона и выполняет экологическую и рекреационную функции.

Фото: акимат Шымкента

Рядом находится городской зоопарк, пользующийся популярностью у семей с детьми.

Фото: акимат Шымкента

Динамичный ритм мегаполиса лучше всего отражает пешеходная зона Арбат. Здесь создали пешеходный квартал, где сейчас сосредоточены культурные мероприятия и городская активность.

Отдельное внимание уделяется жилому массиву Сайрам, сохранившему историко-культурную преемственность региона и особенности локальной среды.

Одним из популярных объектов религиозного и культурного туризма в Шымкенте является мечеть имени Сейтжан қари Есжанұлы в новом административно-деловом центре.

Фото: акимат Шымкента

Сегодня она входит в число узнаваемых визитных карточек города и включается в экскурсионные маршруты. Путешественников привлекают ее монументальная архитектура, масштаб и духовная значимость.

— Шымкент часто называют гастрономической столицей Казахстана. Как город поддерживает этот статус и что обязательно стоит попробовать туристам?

— Шымкент по праву считается гастрономическим центром страны благодаря традициям гостеприимства и высокому уровню ресторанной индустрии. Сейчас в городе формируется единый гастромаршрут, который объединяет как заведения с аутентичной национальной кухней, так и новые концептуальные рестораны.

Фото: акимат Шымкента

Гостям мегаполиса рекомендуем попробовать бешбармак, казы-карта, куырдак, шымкентский плов, самсу, лагман и бауырсаки. В числе популярных мест, специализирующихся на традиционной казахской кухне и национальной подаче, можно выделить рестораны Sandyq и Bozzhyra. Кроме того, гастрономическую карту города вскоре дополнят новые крупные объекты, такие как ресторанный комплекс Kerege и мультифункциональный Padel & Gastro Center, который объединит спортивную зону и большой ресторанный хаб.

Особое внимание уделяется продвижению уличной еды и событийного туризма. Одной из посещаемых точек стала специальная гастрономическая аллея в центре города, где сегодня работают около 25 кафе и объектов стрит-фуда, предлагающих разнообразное меню по доступным ценам.

Фото: акимат Шымкента

Успешным примером стал международный гастрофестиваль «ДәмДәсTour», в котором приняли участие более 50 местных заведений и 10 шеф-поваров из Сербии, Узбекистана, Кыргызстана, Грузии и России. Подобные событийные проекты и ярмарки под открытым небом планируется организовывать на протяжении всего туристического сезона.

— Какие фестивали и городские мероприятия стоит включить в летний календарь жителям и гостям Шымкента?

— Летний туристический сезон 2026 года ориентирован на событийный туризм и семейный отдых под открытым небом. В парках и на площадях города пройдут концерты, ярмарки ремесленников, гастрономические праздники, спортивные соревнования и развлекательные программы для гостей всех возрастов.

Фото: акимат Шымкента

Одним из главных событий лета станет День города, который Шымкент отметит 19 июня. На городских площадках выступят артисты эстрады, творческие коллективы, мастера народного творчества и представители креативных индустрий.

Вечерние культурные программы продолжатся в рамках проекта «Шымқала кештері» — это серия музыкальных вечеров под открытым небом с участием известных исполнителей и деятелей культуры. Также в летний календарь вошли фестивали «Этно-Шымкент», Street Food Fest, фестиваль воздушных змеев и премия Shymkent Tourism Awards.

— Какие новые этнокультурные и туристические объекты появятся в городе в ближайшее время, и какие инвестиции привлекаются в эту сферу?

— В Шымкенте продолжается реконструкция этноаула на территории историко-культурного комплекса Shymqala площадью 3,8 гектара. Здесь планируется создать зоны национальных ремесел и этнокухни, площадки для проведения национальных игр и традиционных праздников. Объем инвестиций в проект составляет 5 млрд тенге.

На территории Бадамского водохранилища реализуется проект Omir Shymkent. Он предусматривает строительство 38 глэмпингов и 18 капсульных домов, ресторана, SPA-бассейна, спортивной площадки, амфитеатра, конной и винодельческой зон. Общий объем инвестиций составит 9 млрд тенге.

Фото: акимат Шымкента

— Насколько легко сегодня добраться до Шымкента из других регионов Казахстана и зарубежных стран, и расширяется ли транспортная сеть города в летний сезон?

— Шымкент связан регулярными маршрутами со всеми ключевыми регионами страны. Самый высокий пассажиропоток традиционно фиксируется на направлениях из Алматы и Астаны, откуда ежедневно курсируют поезда и выполняются авиарейсы. Также налажено стабильное автомобильное и железнодорожное сообщение с соседним Туркестаном.

В целом транспортная доступность мегаполиса значительно выросла после ввода в эксплуатацию нового пассажирского терминала. Сегодня из Шымкента выполняются прямые рейсы в 21 город 14 стран мира, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Тюмень, Красноярск, Бишкек, Тбилиси, Стамбул, Мюнхен, Сеул, Бангкок, Сиань, Шанхай, Урумчи, Шарм-эль-Шейх, Камрань, Анталью, Дубай, Доху, Баку и Будапешт.

Что касается внутреннего туризма, то прямым авиасообщением Шымкент соединен с 10 городами Казахстана: Астаной, Алматы, Актау, Атырау, Актобе, Петропавловском, Усть-Каменогорском, Костанаем, Карагандой и Жезказганом. На летний период для обеспечения возросшего спроса профильные ведомства традиционно увеличивают периодичность курсирования пассажирских поездов и вводят дополнительные рейсы по наиболее востребованным внутренним и международным направлениям.

Фото: акимат Шымкента

— Готов ли город к такому наплыву гостей и насколько заранее стоит бронировать жилье в пик сезона?

— В Шымкенте функционируют 162 объекта размещения — это отели разных категорий и гостевые дома. Количество гостиничных номеров достигло 4 146, а число койко-мест — 8 879. Фонд активно расширяется. На 2025–2026 годы запланировано строительство 15 гостиниц. В 2026-м году открылись четыре отеля («Grand Altyn Hotel», «Алатау», «Ихлас», «Silver Hotel»), и сейчас возводятся еще девять, включая крупные сетевые проекты «Hilton» и «Novotel».

В пиковые даты — на выходные, праздники и в дни крупных городских мероприятий — загрузка отелей резко возрастает. Чтобы гарантировать себе оптимальные цены и выбор, рекомендуется бронировать жилье заранее, в среднем за две-четыре недели до поездки.

Фото: акимат Шымкента

— Насколько Шымкент остается одним из самых доступных мегаполисов Казахстана и во сколько туристу обойдется отдых летом 2026 года?

— Шымкент уверенно сохраняет статус одного из самых бюджетных мегаполисов Казахстана для путешественников. В текущем летнем сезоне средние расходы выглядят следующим образом:

проживание в хостелах — от 2 000 до 5 000 тенге за ночь;

бюджетные отели и гостевые дома варьируются от 10 000 до 25 000 тенге;

питание в столовых и точках уличной еды — от 1 500 до 4 000 тенге за прием пищи, в кафе среднего уровня — от 4 000 до 10 000 тенге на человека.

Таким образом, базовый дневной бюджет в эконом-формате составляет порядка 15 000–25 000 тенге, а в комфортном — от 30 000 до 60 000 тенге. Умеренные цены в сочетании с развитой инфраструктурой делают город конкурентоспособным на рынке внутреннего туризма.

Фото: акимат Шымкента

— Как сегодня развивается экскурсионная инфраструктура Шымкента, где найти сертифицированных гидов и какие цифровые решения появятся для туристов?

— Для туристов доступен официальный туристический портал visit-shymkent.com, где размещается актуальная информация о городе, пеших маршрутах, достопримечательностях, событиях и контактные данные свыше 40 сертифицированных гидов и туроператоров.

В этом месяце в городе запустят проект QR-маршрутов, который объединит главные туристические объекты. Система будет предоставлять информацию на трех языках и включит в себя аудиогид. Кроме того, сервис позволит туристам самостоятельно выстраивать маршруты по ближайшим локациям. В общей сложности в Шымкенте установят 70 таких QR-кодов.

Что касается двухэтажных экскурсионных автобусов, то формат Double Decker рассматривается как перспективное направление для сити-туров. Подобные проекты обычно реализуются в партнерстве с частным сектором при координации с городскими профильными структурами. Внедрение таких технологичных сервисов и новых экскурсионных форматов позволит сделать любое путешествие по Шымкенту максимально удобным и доступным.

Фото: акимат Шымкента

Ранее Kazinform сообщал, что туризм становится одним из главных направлений в экономике Казахстана. Государство отдает приоритет обустройству национальных парков, ремонту дорог и подведению коммуникаций к курортным зонам.

Инвестиции в отрасль превысили 1,3 трлн тенге.