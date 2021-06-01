Чем привлечет туристов Туркестанская область

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области насчитывается более 700 объектов культуры. Об этом сообщила министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступая на заседании Правительства, министр отметила, что в результате принимаемых мер по развитию Туркестанской области ожидается увеличение притока туристов в регион до 2,5 млн человек, для 291 тысячи посетителей обеспечат места размещения, число занятых в отрасли составит 30 тысяч человек в 2025 году.

«Согласно статистическим данным, в регионе насчитывается 703 объектов культуры. Одной из приоритетных задач является дальнейшее развитие инфраструктуры в рамках государственных программ, частных инвестиций. Будут введены в эксплуатацию 13 объектов культуры», - добавила Актоты Раимкулова.