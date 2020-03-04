Чем порадует зрителей ГАТОБ имени Абая в этом году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - «Ночь в опере», квест, мировые гастроли и премьеры. Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая представил насыщенную программу этого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 2020-м году в театре будут исполнены постановки более ранних версий опер «Биржан и Сара», «Кыз Жибек», «Жумбак кыз» в честь юбилеев выдающихся деятелей театрального искусства: Евгения Брусиловского, Канабека Байсеитова, Курманбека Джандарбекова, Гульфайрус Исмаиловой, Сакена Сейфуллина, Сыдыка Мухамеджанова, Байгали Досымжанова.

«2019-2020 год насыщен юбилеями наших корифеев, деятелей культуры, которые внесли огромный вклад в становление и развитие нашей оперной культуры, поэтому одним из приоритетов в выстраивании репертуаров 86-го сезона, а также концертных программ стали мероприятия, посвященные деятельности этих выдающихся личностей», - сообщила директор ГАТОБ Ая Калиева.

В апреле состоятся две ожидаемые премьеры сезона. Это моно-опера «Дневник Анны Франк» в форме инклюзивного спектакля от российского режиссера Алексея Смирнова и балет «Корсар» с многообещающим стенографическим решением. Его представляют итальянские режиссер-постановщик Лучиано Канито и художник-постановщик Вильям Орланди.

Кроме того, 27 марта в Международный день театра КГАТОБ им. Абая представит уникальный квест – «Ночь в опере. Похищение из…». Публику ждет костюмированное представление, экскурсия по самым потаенным уголкам театра, во время которой можно будет увидеть процесс работы художников по свету в формате реального времени.

Также алматинский театр в скором времени отправится на гастроли в город Семей, где 28 марта в театре «Абай» представит историческую постановку оперы «Абай», в которой сохранена режиссерская концепция Курманбека Джандарбекова и сценографии художника Кулахмета Ходжикова.

В конце мая готовится и грандиозный оперный фестиваль к 175-летию Абая «Абай Әлемі», финалом которого станет постановка оперы «Абай» с участием солистов оперных театров стран участников ТЮРКСОЙ.

В новом сезоне (2020-2021 гг.), осенью продолжит триумфальное шествие жемчужины казахского музыкального искусства гастрольный тур по зарубежным странам России, Турции, Великобритании, финал пройдет во Франции, в дни празднования юбилея Абая в штаб квартире ЮНЕСКО в Париже.

Завершится 86-ой театральный сезон (сезон 2019-2020 гг.) в июне этого года премьерой оперы «Кыз Жибек» от российского оперного режиссера Михаила Панджавидзе.

«Мы единственный театр в республике, который имеет в своем арсенале 60 спектаклей, которые не сходят со сцены и постоянно в течение года мы даем 140 спектаклей. Это большой объем. Мы говорим об опере и балете, где задействованы до 180 человек, не считая службы. Работа огромная, помимо этого идут новые постановки, ведутся гастроли, отдельные проекты и концерты. Хотелось бы поблагодарить нашу труппу за такую активную работу. Все понимают, что наш театр - это уникальная страница в истории всей нашей музыкальной культуры. Мы стараемся максимально держать эти традиции», - заявила директор театра.