Чем отличаются сопроводительные накладные на товары и электронные счета-фактуры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В каких случаях применяются сопроводительные накладные на товары (СНТ), объяснил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По предложениям налогоплательщиков внесены изменения в Правила ведения бухгалтерского учета, об отмене требований по оформлению накладной на отпуск товаров на сторону (Форма З-2), в случае оформления СНТ. Вместе с тем, необходимо отметить, что электронные счета-фактуры и СНТ имеют разные цели. Так, СНТ является документом, сопровождающим перемещение и реализацию товара, с помощью которого обеспечивается контроль за оборотом товаров», - написал Ерулан Жамаубаев в своем ответе на депутатский запрос.

При этом, ЭСФ не может применяться в качестве товаросопроводительного документа, так как не сопровождает перемещение товара. Кроме того, ЭСФ как финансовый документ должен содержать информацию по цене за единицу товара и общей стоимости товаров, которая не всегда имеется на дату отгрузки.

«При этом СНТ может оформляться без указания финансовых сведений. ЭСФ выписывается поставщиком товара, при этом со стороны покупателя отсутствует возможность отклонить неправильно либо неправомерно оформленную ЭСФ. СНТ позволяет покупателю: – подтвердить СНТ в случае, если все сведения в СНТ указаны верно, а также наименование и количество полученного товара совпадает с данными по товару в СНТ; – отклонить СНТ в случае неверного указания сведений по договору, несоответствия данных по товару, а также в случае, когда в адрес покупателя СНТ поступила от поставщика, с которым покупатель не имеет договорных отношений», - заключил Е. Жамаубаев.