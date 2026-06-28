Чем отличается самозанятый от ИП в Казахстане

Сотни тысяч казахстанцев сегодня работают на себя: от кондитеров и фотографов до репетиторов и IT-специалистов. С вступлением в силу нового Налогового кодекса с 1 января 2026 года правила игры изменились. Главный вопрос, с которым сталкиваются начинающие предприниматели: остаться в статусе самозанятого или официально зарегистрировать ИП?

Корреспондент агентства Kazinform детально разобрал ключевые отличия, налоговые ставки и лимиты обеих форм работы, чтобы выяснить, какой формат выгоднее.

С 2026 года в Казахстане полноценно заработал обновленный специальный налоговый режим для самозанятых. Он ориентирован на граждан, которые оказывают услуги или продают товары собственного производства без привлечения наемных рабочих.

Ключевые особенности режима:

Цифровой учет: Вся деятельность ведется исключительно через мобильное приложение «E-Salyq Business». Оно заменяет кассовый аппарат, автоматически считает доходы и формирует чеки.

Минимум бюрократии: Самозанятым не нужно вести бухгалтерский учет, нанимать финансистов и сдавать налоговую отчетность.

Жесткие лимиты: Доход самозанятого жестко ограничен законом. Лимит составляет до 300 МРП в месяц (1 271 400 тенге) и не более 3600 МРП в год (15 256 800 тенге). При превышении этих сумм статус придется сменить.

Ставка от дохода составляет по индивидуальному подоходному налогу — 0%, социальные платежи — 4%.

А статус ИП — это уже полноценный бизнес. Этот формат необходим тем, кто перерос рамки работы «на дому» и планирует развивать свое дело. Зарегистрировать ИП в 2026 году можно за несколько минут через портал eGov, приложение «E-Salyq Business» или мобильные сервисы казахстанских банков.

Главные преимущества ИП:

Наемный труд: В отличие от самозанятых, ИП имеет право официально нанимать сотрудников и формировать команду.

B2B-сегмент: Крупные компании и юридические лица неохотно работают с самозанятыми, предпочитая договоры с ИП.

Отсутствие жестких рамок: Возможность масштабировать бизнес, открывать филиалы, торговые точки и выбирать различные налоговые режимы (например, «упрощенку» или розничный налог).

Налоговая нагрузка: Налоги зависят от выбранного режима. К примеру, для малого бизнеса на упрощенной декларации ставка составляет от 4% от дохода. Кроме того, ИП обязан ежемесячно уплачивать фиксированные социальные платежи (ОПВ, СО, ВОСМС) за себя, а также удерживать налоги и отчисления за своих наемных работников.

Что выгоднее выбрать? Однозначного ответа нет, выбор зависит исключительно от текущих оборотов и планов на будущее.

В целом, самозанятость идеальна для старта и подработки. Если вы печете торты на заказ, подрабатываете репетитором или делаете маникюр на дому, не имея больших расходов на аренду и сырье, — это самый дешевый и простой способ работать легально.

ИП же необходим для роста. Если в планах стоит открытие студии, закупка оборудования, наем персонала или участие в госзакупках и тендерах — альтернативы индивидуальному предпринимательству нет.

Однако важно помнить, что действующее законодательство Казахстана запрещает совмещать оба режима одновременно. Гражданин должен выбрать что-то одно. Так, самозанятость использовать можно как стартовую площадку: но как только доходы приблизятся к лимиту в 15 млн тенге, бизнес можно безболезненно перевести в формат ИП.

Напомним, ранее Комитет госдоходов представил сервис в Кабинете налогоплательщика, позволяющий работодателям рассчитывать и уплачивать платежи с фонда оплаты труда в одно нажатие.

Также ранее сообщалось, что повышенное налогообложение в Казахстане начнется с 2027 года.