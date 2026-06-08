Цифровой сервис для упрощения налоговых расчетов бизнеса внедрят в Казахстане

На заседании Проектного офиса внедрения Налогового кодекса Комитет госдоходов представил сервис в Кабинете налогоплательщика, позволяющий работодателям рассчитывать и уплачивать платежи с фонда оплаты труда в одно нажатие, передает Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

Заседание прошло под председательством заместителя Премьер-министра — министра национальной экономики Серика Жумангарина.

Фото: Правительство РК

Вопрос упрощения механизма уплаты налогов и социальных платежей с фонда оплаты труда неоднократно поднимался предпринимателями и бухгалтерским сообществом и ранее рассматривался на площадке Проектного офиса.

— Сегодня работодатели осуществляют порядка 7-8 различных социальных платежей за работников, каждый из которых рассчитывается по отдельной методике. Новый сервис позволит автоматически рассчитывать все необходимые платежи с учетом действующих льгот и особенностей отдельных категорий работников, а также формировать и направлять платежные документы в банк. Благодаря интеграции с государственными информационными системами сервис сможет учитывать статус работников и применять соответствующие режимы расчета. Также предусматривается возможность ведения табеля рабочего времени, на основании которого будут автоматически производиться необходимые начисления, — отметили в Правительстве РК.

Фото: Правительство РК

Ожидается, что внедрение сервиса позволит существенно снизить административную нагрузку на субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе отказаться от необходимости представления формы 200.00.

Как подчеркнул председатель Комитета государственных доходов Жандос Дуйсембиев, использование сервиса будет полностью добровольным. На первом этапе механизм планируется внедрить для субъектов малого и среднего бизнеса, а в дальнейшем распространить и на крупные предприятия, после интеграции с бухгалтерскими системами.

— Также сервис позволит автоматизировать расчеты по социальным платежам, минимизировать ошибки при заполнении документов и повысить прозрачность расчетов между работодателем и работником. Пилотный запуск сервиса планируется в сентябре текущего года. В случае успешной апробации его внедрение на постоянной основе предполагается с января 2027 года, — сообщили в Кабмине.

Фото: Правительство РК

Также на заседании рассмотрен вопрос расширения перечня доходов, не облагаемых индивидуальным подоходным налогом, в случае прекращения обязательств физического лица по кредиту в рамках Программы рефинансирования ипотечных жилищных займов.

Как отметили в Правительстве, государственные органы совместно рассмотрят действующие исключения из обложения доходов на предмет необходимости внесения дополнений, в том числе с учетом базового подхода по социальной карте семьи, а также наличия физических лиц, пострадавших вследствие мошеннических схем при выдаче кредитов.

Фото: Правительство РК

Также участники заседания поддержали предложение о возобновлении выдачи налоговыми органами сертификатов резидентства Республики Казахстан иностранным гражданам.

Необходимость возврата к ранее действовавшему механизму связана с практическими вопросами, возникающими у банков второго уровня при определении налогового статуса иностранных клиентов и применении соответствующего режима налогообложения по банковским вкладам. Предложение банков второго уровня было поддержано участниками заседания.

Напомним, промышленные проекты на 68 млрд тенге реализуют в Астане в 2026 году.