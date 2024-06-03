Чем опасно разливное мороженое, ответила санврач

В летнюю жару возрастает спрос на мороженое, однако иногда оно превращается в опасное лакомство. «Холодный десерт» может привести к острой кишечной инфекции или пищевому отравлению. Чтобы избежать нежелательных последствий, следует прислушаться к советам специалистов. Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Гаухар Каткенова просит жителей в первую очередь обратить внимание на некоторые аспекты, связанные с безопасным потреблением мороженого, особенно приобретенного на улице, передает корреспондент агентства Kazinform.

Чем же опасно разливное мороженое?

Разливное мороженое или фрезерное мороженое с аппаратов, может быть потенциально опасным, если не соблюдаются санитарные нормы и правила. Зачастую, предприниматели уличных торговых точек своевременно не проводят мойку и обработку аппаратов, допускаются к работе лица, не прошедшие медицинский осмотр и гигиеническое обучение с допуском к работе.

- Кроме того, из-за отсутствия условий для соблюдения личной гигиены, продавцы могут обслуживать клиента немытыми руками. Ведь рядом нет элементарных условий – воды, моющих средств, продавцу привозят готовую смесь, которую он заливает в аппарат на улице и торгует возможно несколько дней. А вот где и в каких условиях была приготовлена смесь - неизвестно, как и наличие санитарно-эпидемиологического заключения на цех, были ли соблюдены все гигиенические требования. Учитывая перечисленное, не рекомендуется есть разливное мороженое на улице. Как любой продукт питания, мороженое нужно есть после того, как вымыли руки, или же в крайнем случае, необходимо обработать руки антисептиком или антибактериальными салфетками. Если вы идете по улице и вам захотелось тот или иной продукт, подумайте, сколько микробов на ваших руках и что вы их можете перенести в свой желудок, - отметила Гаухар Каткенова.

Покупателей также должны интересовать вафельные стаканчики, в которые наливают мороженое, возможно, еще несколько минут назад они могли лежать в открытой коробке, стоящей прямо на земле.

- Если для деятельности цеха, где готовятся смеси мороженого, необходимо оформление санитарно-эпидемиологического заключения, то торговые точки, включая уличные аппараты, должны подать уведомление о начале деятельности в районное управление санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, - добавила санврач.

Какие мороженое можно покупать на улице, не опасаясь отравления?

Рекомендуется покупать мороженое в заводской упаковке, в санкционированных объектах торговли, так как оно изготавливается и упаковывается в условиях, соответствующих санитарным нормам.

- Хотелось бы напомнить о том, что надо всегда проверять целостность упаковки и информацию в маркировке, на ней должны быть указаны: производитель, наименование, масса нетто, цена, обозначение стандарта, дата изготовления продукта и срок его годности. Мороженое, на котором эта информация не указана, лучше не приобретать, - считает Гаухар Каткенова.

Какие условия необходимо создать предпринимателю, чтобы продавать мороженое?

Предприниматель должен обеспечить соблюдение всех санитарных норм и правил, таких как:

регулярное санитарное обслуживание аппаратов для разлива мороженого (перед каждой заправкой аппарат должен обрабатываться в специально оборудованном моечном отделении цеха).

наличие у персонала медицинских книжек с отметками о прохождении медицинских осмотров.

соблюдение условий хранения и реализации мороженого, включая температурный режим и чистоту оборудования.

- По Алматы случаев пищевого отравления и групповых заболеваний, связанных с употреблением мороженого, не зарегистрировано, – добавила санврач.

Гаухар Каткенова при приобретении мороженого рекомендует горожанам обратить внимание на следующие пункты: