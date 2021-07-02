АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя правления Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК, кандидат медицинских наук Айнагул Куатбаева корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала, чем опасен индийский штамм коронавируса и как надо защищаться от него.

- Айнагул Мухановна, Министерство здравоохранения заявило, что индийский штамм уже выявили во всех регионах Казахстана. Расскажите, пожалуйста, как это определяется?

- У нас все лица, у которых есть какие-то клинические проявления, предположения на коронавирусную инфекцию, проходят лабораторные обследования ПЦР-методом. И среди тех, у кого есть положительные результаты, выборочно в каждом регионе проводится более углубленным ПЦР скрининг-методом. То есть, это следующий этап. Мы повторно делаем скрининг из всех положительных лабораторных образцов для того, чтобы выявить возможные изменения вируса. По состоянию на 1 июля в Казахстане образцов с вероятностью наличия мутации «индийского штамма« составили 48,3% всех образцов исследованных ПЦР скрининг-методом, т.е. 414 проб. Это говорит о том, что действительно штамм с вероятностью мутации «индийского штамма» может циркулировать во всех регионах страны, в том числе городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Эти исследования проводятся по всей республике на регулярной основе для того, чтобы знать активность циркуляции того или иного варианта вируса. Ранее мы говорили, что есть активность циркуляции южноафриканского и британского штаммов. По мере появления новых вариантов вируса коронавирусной инфекции и их активной циркуляции в мире, которые становятся известными в более 95 странах мира, в лабораториях Казахстана имеются специальные тесты для обнаружения возможных изменений в структуре вируса коронавирусной инфекций.

- Чем отличается «дельта» от других штаммов?

- Южноафриканский и британский штаммы особо не отличались тяжестью течения от первичного вируса, но в данном случае у дельта-штамма тяжесть имеется, так как большинство пациентов попадают в стационары. Чем тяжелее протекает заболевание, тем больше осложнений и вероятности смертельных исходов. Особенно, у лиц, у которых имеются хронические заболевания со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной и выделительной системы. Также у лиц, у которых имеются заболевания иммунной системы: сахарный диабет и т.д. Дельта-штамм характеризуется поражением мелких сосудов нижних и верхних конечностей, приводит к образованию различных тромбов.

Индийскому штамму более свойственны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта: боли в животе, потеря аппетита, рвота, тошнота. Индийский штамм быстрее передается от одного человека к другому, время инкубационного периода болезни сейчас также сократилось до 5-7 дней.

- Специалисты говорят, что дети более подвержены заражению «индийским» штаммом коронавируса. Это так?

- Да, мы видим динамику роста заболеваемости среди лиц молодого возраста. В мире наблюдается положительная динамика регистрации случаев среди детей, беременных. Сейчас мы еще раз обращаем внимание населения на возможную циркуляцию индийского штамма, с тем, чтобы население при появлении первых симптомов ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекций своевременно обращались к врачам. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, надо вызвать врача на дом. Врач после беседы и осмотра определит необходимость лабораторного обследования на коронавирусную инфекцию.

- Какой вакциной лучше привиться?

- Наука доказывает высокую эффективность (80-90%) всех вакцин, которые имеются на территории Казахстана - это QazVac, Спутник V, Hayat-Vax и CoronaVac. Мы сейчас проводим активную работу с населением для того, чтобы в короткие сроки привить всех желающих. Вакцины есть во всех медорганизациях. Вакцины безопасны. Берегите близких.

Вероятность развития мутации вирусов снижается при большем количестве вакцинированных людей. Для того чтобы не допустить эти мутации, нам с вами необходимо в короткие сроки создать коллективный иммунитет. К сожалению, при низком охвате создаются условия, когда вирус может поражать и привитых. При этом, ни одного случая смерти, связанной с КВИ у привитых в мире, а также очень низкие показатели тяжелых осложнений. Единственной и эффективной мерой защиты является вакцинация.

-Спасибо за интервью!