Чем недовольны иностранные туристы в Туркестанской области

В Туркестанскую область с начала года приехали 15 тысяч иностранных туристов. В ходе проведенного опроса большая часть приезжих жаловалась на качество услуг и туалеты. Об этом сообщил первый заместитель акима Туркестанской области Зулфухар Жолдасов на аппаратном совещании у акима области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Число желающих приехать в Туркестанскую область растет с каждым днем. В сакральном регионе, который назван туристической столицей тюркского мира, реализуются соответствующие туристические проекты. Сегодня на аппаратном совещании под председательством акима области Дархана Сатыбалды были обсуждены эти и другие туристические услуги. Руководитель области дал строгое поручение активизировать эту отрасль в краткие сроки, работать над недостатками. Он также поручил акимам районов и городов поддерживать чистоту сакральных объектов, решить вопрос с дорожными знаками и освещением на территории этих объектов.

— Думаю, что единственный способ привлечения туристов в нашу область заключается в том, чтобы оказывать им качественные и правильные услуги. Это должно стать нашей самой первой задачей. Кроме того, нужно начинать новые проекты, всесторонне заинтересовывать туристов. В июне Глава государства провел совещание по вопросам туризма, дал ряд поручений. Для того чтобы в краткие сроки увеличить количество туристских продуктов и количество туристов, нужно реализовать проекты городка Культобе и города мастеров прикладного искусства, развивать экотуризм. Кроме того, предлагайте уроки мастерства, основнные на национальных ценностях, национальные игры и блюда. С целью улучшения сервиса постоянно ведите работу по обучению представителей туристского бизнеса, — отметил Дархан Сатыбалды.

Как сообщил первый заместитель акима Туркестанской области Зулфухар Жолдасов, был проведен всесторонний анализ сферы туризма. Также были выслушаны предложения отечественных специалистов этой сферы и экспертов, запланирован ряд проектов. Среди иностранных туристов был проведен опрос. По итогам поступило много жалоб на качество услуг и туалеты.