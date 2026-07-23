Чем могут быть опасны популярны игрушки сквиши, рассказали специалисты

Популярные среди детей антистресс-игрушки сквиши могут представлять опасность для здоровья, если изготовлены из некачественных материалов. На что следует обратить внимание при их покупке, рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Астаны, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сквиши — это небольшие мягкие игрушки, изготовленные из полиуретана, силикона, резины, полиэстера и других материалов, способных восстанавливать первоначальную форму после сжатия. Само слово squishy в переводе означает «мягкий», «податливый». Такие изделия в японском стиле относятся к категории антистресс-игрушек. Их выпускают в виде животных, продуктов питания и различных предметов, а используют как дети, так и взрослые.

Вместе с тем специалисты отмечают, что не вся продукция, представленная на рынке, соответствует требованиям безопасности. По данным департамента, исследования, проведенные в разных странах, выявили случаи содержания в таких игрушках опасных химических веществ.

Так, по результатам 12 лабораторных исследований Министерства окружающей среды Дании в мягких игрушках со слабым рыбным запахом было обнаружено вредное химическое вещество — диметилформамид. После этого их продажу в стране запретили. Аналогичные игрушки были изъяты с рынка Норвегии, где также рекомендовали их утилизировать. В Канаде исследования показали, что некоторые полимерные сквиши выделяют в воздух вредные химические вещества, что также стало основанием для их отзыва с рынка.

По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК, в ходе ежегодного контроля безопасности детской продукции выявляются игрушки, не соответствующие требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза. В отдельных образцах, в том числе игрушках-сквишах, лабораторные исследования выявили превышение содержания формальдегида и метилового спирта, а также нарушения требований к маркировке продукции.

Особую обеспокоенность специалистов вызывают игрушки с гелеобразным наполнителем. При повреждении оболочки содержащаяся внутри жидкость может попасть на кожу или слизистые оболочки, вызывая раздражение, аллергические реакции, а в отдельных случаях — химические ожоги.

В настоящее время в Казахстане расследуется один из подобных случаев. В Алматы семилетняя девочка получила химический ожог III степени после того, как гелеобразный наполнитель игрушки вытек и попал на кожу.

В этой связи в департаменте рекомендуют приобретать игрушки только в специализированных магазинах и у официальных продавцов. При покупке необходимо обращать внимание на наличие маркировки на государственном и русском языках с указанием производителя, импортера, рекомендуемого возраста ребенка, даты изготовления и информации о соответствии продукции требованиям безопасности.

Кроме того, специалисты советуют отказаться от покупки игрушек с резким химическим запахом, липкой поверхностью или признаками повреждения. Не следует использовать сквиши при появлении трещин, разрывов или протекании наполнителя, разрешать детям брать их в рот, разрезать или вскрывать. Хранить такие изделия рекомендуется вдали от источников тепла, не нагревать и не помещать в микроволновую печь.

Если содержимое игрушки попало на кожу или в глаза, необходимо незамедлительно промыть пораженный участок большим количеством воды и при необходимости обратиться за медицинской помощью.

Как подчеркнули в департаменте, сами по себе антистресс-игрушки не представляют опасности, если изготовлены из безопасных материалов, соответствуют требованиям технических регламентов и используются по назначению. Основную угрозу представляет контрафактная продукция, товары неизвестного происхождения и изделия, не имеющие подтверждения соответствия установленным требованиям безопасности.

Родителям также рекомендуют сохранять кассовые чеки и документы, подтверждающие покупку. При обнаружении некачественной или потенциально опасной продукции они могут обратиться в департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Астаны для принятия соответствующих мер.

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