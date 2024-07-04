Чем кормили глав государств-членов ШОС в Астане

Меню, предложенное на обед главам государств-членов ШОС, прибывшим в Астану для участия в саммите Организации, опубликовано в Telegram-канале БОРТ 1, передает агентство Kazinform.

Меню состояло из основного горячего блюда на первое в виде тушпары из говядины с бульоном, на второе было предложено филе каспийского осетра, куырдак, говяжий «Брискет».

На десерт — лаймовый сорбет и ванильное суфле с карамельным грильяжем.

Фото: БОРТ 1

Ранее сообщалось, что в Астане под председательством Республики Казахстан начался саммит Шанхайской организации сотрудничества.