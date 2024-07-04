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    15:37, 04 Июль 2024 | GMT +6

    Чем кормили глав государств-членов ШОС в Астане

    обед
    Фото: Акорда

    Меню, предложенное на обед главам государств-членов ШОС, прибывшим в Астану для участия в саммите Организации, опубликовано в Telegram-канале БОРТ 1, передает агентство Kazinform.

    Меню состояло из основного горячего блюда на первое в виде тушпары из говядины с бульоном, на второе было предложено филе каспийского осетра, куырдак, говяжий «Брискет». 

    На десерт — лаймовый сорбет и ванильное суфле с карамельным грильяжем. 

    БОРТ 1
    Фото: БОРТ 1

    Ранее сообщалось, что в Астане под председательством Республики Казахстан начался саммит Шанхайской организации сотрудничества.

    Теги:
    ШОС Саммит ШОС Астана Международная деятельность
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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